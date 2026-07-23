휘브, 자작곡 담은 새 앨범 트랙리스트…8월 5일 '체리파이' 컴백

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.

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휘브는 23일 공식 SNS 채널에 미니 2집 '체리 파이' 트랙리스트 이미지를 공개했다.

공개된 이미지에는 푸른 초원과 신록을 배경으로 양팔을 벌린 채 활기차게 달려 나가는 멤버들의 뒷모습이 담겼다. 한여름의 자유로운 에너지와 청량한 무드가 어우러져 이번 신보의 콘셉트와 방향성에 대한 궁금증을 자극한다.

'체리파이'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '청사진' '모토' '캔트 스톱=낫 파운드' '메이크 잇' 등 총 5곡이 수록됐다. 멤버들은 적극적으로 곡 작업에 참여하며 진정성을 더했다. 멤버 하승(HJ)과 김준민(JM)은 4번 트랙인 '캔트 스톱=낫 파운드' 작사 작곡에 동시 참여했다. 또 5번 트랙 '메이크 잇'은 유건과 김준민(제이더)이 작사에 참여해 의미를 더했다. 이 곡은 데뷔 쇼케이스에서 처음 공개돼 팬들의 정식 발매 요청이 이어졌던 미발매곡이다.

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여기에 K팝신의 대표 히트 메이커 KZ, 김태영 프로듀서를 비롯하 줌바스(153/JOOMBAS) 레이블 소속 작가진과 우탄 등 화려한 프로듀서진이 지원사격에 나서며 퀄리티를 높였다.

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'체리 파이'는 8월 5일 오후 6시 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com