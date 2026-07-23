빌딩 대신 마술 택했다…30년 차 이은결, 장비 투자액만 '200억' 역대급 스케일

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[스포츠조선 정안지 기자]30년 차 마술사 이은결이 마술 장비에만 200억 원을 투자했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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23일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "30년 차 마술사 이은결"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 30년 차 마술사 이은결은 "마술 장비에 투자한 돈이 200억 원"이라고 밝혀 MC 유재석을 놀라게 했다.

이어 "장면이 떠오르면 그 장면을 갖고 싶다"라면서 "그걸 다 모으면 빌딩을 샀을 거다"라고 전하며 마술에 대한 애정을 드러냈다.

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이은결은 세계적인 마술사 데이비드 코퍼필드와의 특별한 인연도 공개했다.

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그는 "마술계에는 누군가가 처음 만든 마술을 다른 사람이 공연하려면 원작자의 허락을 구하는 문화가 있다"고 설명했다. 이어 "오로지 코퍼필드한테만"이라면서 코퍼필드의 연락을 받고 자신의 대표 마술을 선보일 수 있도록 허락한 마술의 정체에 궁금증을 자아냈다.

한편 이은결은 국내를 대표하는 일루셔니스트로, 30년간 대한민국 마술을 세계적인 수준으로 끌어올렸다.

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anjee85@sportschosun.com