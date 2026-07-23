이효리 발언 무색...심규덕♥이아영, 진정성 논란에 사과 "'연애전쟁' 대본 없어" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈' 이아영이 심규덕과 출연한 '연애전쟁'으로 불거진 진정성 논란에 대해 해명했다.

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이아영은 23일 "저 무직이었던 적 없다"며 "갑자기 '결혼 준비 5개월 안에 해내기' 미션이 주어졌는데, 당시 집안일, 공구, 홈쇼핑, 회사는 피부과를 다니고 있었고, 다 해내는 게 솔직히 체력적으로 너무 벅차 피부과만 퇴사했다"고 밝혔다.

이어 논란이 된 유튜브 채널에 대해서는 "그리고 유튜브는 옛날부터 시간 맞으면 추억 쌓기로 해보자~ 하다가 이번에 개설한 건데, 저희가 스튜디오 촬영 날 VCR 보고 너무 놀란 마음에 관계 해명?을 했더라"라며 "'연애전쟁' 대본 없는 방송인 것도 맞고, 결혼을 앞둔 상황에 각자 고민했던 것도 맞는데, 이로 인해 진정성이 부족하게 느껴졌다면 죄송하다"고 고개를 숙였다.

또 이아영은 "규덕인 편한 맘에 장난을 세게 치고 저한테 존중이 부족했던 부분, 저는 경제 개념이 부족했던 부분. 둘 다 많이 반성하고 있다"고 덧붙였다.

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MBN '돌싱글즈' 출연자 이아영과 '돌싱글즈5' 출연자 심규덕은 지난해 1월 연인으로 발전, 재혼을 앞두고 있다. 재혼 준비 중인 두 사람은 지난 21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에 출연해 커플 갈등을 공개했다. 이아영의 퇴사로 홀로 생활비를 책임지고 있다는 심규덕은 이아영의 소비 습관에 불만이 있었다. 하지만 심규덕은 이 과정에서 이아영에게 막말을 해 논란이 됐다.

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이 가운데 두 사람은 방송이 전날인 20일 커플 유튜브 채널을 개설했다. 영상을 통해 두 사람은 "실제로는 사이가 좋아서 결혼하는 것"이라고 해명해 진정성 논란이 불거졌다. 특히 이효리가 제작 발표회를 통해 '연애전쟁'의 진정성 의혹에 대해 "사실 의심이 있었다. '방송에 왜 나오려고 할까? 유명해지고 싶어서 나오는 거 아냐? 하는 저만의 선입견 있었는데 실제로 와서 녹화 하니까 진짜로 고민을 갖고 오더라"라며 "실제로 현장에서 헤어진 커플도 있어서 '이거 진짜네' 싶었다. 제가 또 가짜를 싫어하는 편인데 진짜라서 재밌게 하고 있다"고 밝혔다. 하지만 두 사람의 논란으로 이효리의 발언도 무색해진 상황. 이에 두 사람을 향한 싸늘한 반응은 계속 이어지고 있다.

wjlee@sportschosun.com

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다음은 이아영 입장 전문

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저 무직이었던 적 없어요!

갑자기 '결혼 준비 5개월 안에 해내기' 미션이 주어졌는데, 당시 집안일, 공구, 홈쇼핑, 회사는 피부과를 다니고 있었고, 다 해내는 게 솔직히 체력적으로 너무 벅차 피부과만 퇴사했습니다.

퇴사 직후 방송 촬영, 가족 여행, 하와이, 이사, 결혼 준비 이정 맞추기, 상견례, 한복, 청모 등등 바로 다 진행해 이제서야 여유가 좀 생겼고요.

(개인적으로 집이 지저분한 거, 그럴 때 누가 오는 걸 극도로 싫어해 촬영이랑 이사가 제일 힘들었다는)

저도 노는 게 익숙지 않고 시간 뜨는 걸 아까워하는 사람이라, 결혼식 마치면 직장을 다시 다니고 싶은데 규덕스는 반대해서 이 부분은 아직 조율 중입니다.

그리고 유튜브는 옛날부터 시간 맞으면 추억 쌓기로 해보자~ 하다가 이번에 개설한 건데, 저희가 스튜디오 촬영 날 VCR 보고 너무 놀란 마음에 관계 해명?을 했더라고요.

'연애전쟁' 대본 없는 방송인 것도 맞고, 결혼을 앞둔 상황에 각자 고민했던 것도 맞는데, 이로 인해 진정성이 부족하게 느껴졌다면 죄송해요.

규덕인 편한 맘에 장난을 세게 치고 저한테 존중이 부족했던 부분, 저는 경제 개념이 부족했던 부분. 둘 다 많이 반성하고 있어요.