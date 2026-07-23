子 떠나보낸 지 23년..박원숙, 딸 챙김 받는 임현식에 "너무 부러워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 딸들의 보살핌을 받는 임현식을 부러워했다.

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23일 박원숙의 채널에는 '박원숙♥임현식 집 구경 결말은 병원행!?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박원숙은 임현식의 1,000평 부지에 마련된 집과 텃밭을 둘러보다 "너무 힘들다. 잡초 뽑는 것도 힘들다"며 걱정했다. 이어 "노는 땅을 못 봐서 농사하면서 여기에 목숨을 거는 거냐. 그만해라"라고 진심 어린 잔소리를 건넸다.

그러면서 "임현식 씨는 참 잘 살았다는 생각이 든다. 이 나이 되도록 물질적인 거 아니더라도 자기가 좋아하는 거로 즐기면서 자녀들 교육 다 잘 시키고, 돌아보니까 정말 훌륭한 아버지고 남편이고 연기자고 남자였다"고 칭찬했다. 또 "오늘 살아서 꽃 사진도 찍고 너무 감사하다"고 말했다.

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그러나 임현식을 이를 '꽃구경하러 가자'라는 말로 잘못 알아들었고, 계속 대화가 어긋나는 모습에 박원숙은 "이비인후과 가봤냐. 한 번도 안 갔냐. 귀지가 있어서 꽉 막힌 거 아니냐"고 물었다. 이어 "자기가 파면 계속 면봉으로 집어넣는다. 이비인후과 가봐라. 갔다 와서 나한테 전화해라"라고 신신당부했다.

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이에 임현식은 "늙어가는 현상 아닌가 싶다. 다른 사람들도 그런 이야기 한다"고 말했다. 하지만 박원숙은 "이비인후과 다녀온 다음에 연락해라. 대화가 진전이 안 되고 갈팡질팡이다"라며 웃었다.

이후에도 임현식은 '이비인후과'를 제대로 알아듣지 못한 듯 치과와 비뇨기과 이야기를 꺼냈고, 박원숙은 "귀 병원에 가라고"라며 크게 외쳤다. 안경을 새로 맞춰야 할 것 같다는 임현식의 말에는 "안 보이니까 안과는 가는데 귀는 당연히 늙으니까 안 들리나 보다 하고 안 간다. 이비인후과를 가봐라"라고 거듭 권했다.

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임현식은 "보청기가 있는데 하기 싫다"고 털어놨다. 그러면서 "병원에 한 번 데려다주고 그래봐라. 얼마나 우리가 사이좋게 보이겠냐"며 "말로만 병원에 가보라고 하는데 우리 딸들도 마찬가지다. '아빠, 병원에 가 봐'라고만 한다. 병원에 가보라는 소리 하도 들어서 지겹다"고 말했다.

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이를 들은 박원숙은 "그렇게 이야기해 주는 딸이 있으니까 얼마나 좋냐. 나는 그것도 너무 부럽다"며 "병원에 가자고 하는 매니저가 있어서 그나마 다행"이라며 씁쓸한 미소를 지었다.

한편 박원숙은 2003년 하나뿐인 아들을 교통사고로 먼저 떠나보냈다.