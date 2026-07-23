고은아·미르 조카, 알고보니 '동궁' 셋째 왕자였다..."이미지 단역으로 출연"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고은아와 그룹 엠블랙 미르의 조카 조하진이 넷플릭스 시리즈 '동궁' 출연 소감을 전했다.

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조하진은 지난 22일 자신의 SNS를 통해 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁' 촬영 현장 사진과 함께 출연 소감을 전했다.

그는 "이미지 단역으로 출연했지만, 현장에서 많은 것들을 배웠고 좋은 경험도 했으며, 잘 챙겨주셔서 너무 편했다"라며 감사한 마음을 전했다.

이어 "사진도 찍어주셔서 감사하다. 넷플릭스 '동궁' 화이팅"이라고 덧붙이며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

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함께 공개된 사진에는 극 중 선왕의 셋째 왕자 분장을 한 채 대기실 앞에서 포즈를 취한 조하진의 모습이 담겼다. 대기실에는 '동궁 셋째 왕자 역 조하진 배우님'이라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

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또한 조하진은 배우 장영남과 다정하게 팔짱을 낀 채 촬영한 사진도 공개하며 훈훈한 촬영장 분위기를 전했다.

조카의 새로운 도전에 이모 고은아는 해당 게시물에 '좋아요'를 누르며 응원했다.

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조하진은 고은아의 언니이자 미르의 누나 방효선의 아들로, 지난해 KBS 1TV '대운을 잡아라'에 출연하며 배우로 데뷔했다.

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한편 고은아와 미르 가족은 현재 유튜브 채널 '방가네'를 통해 많은 사랑을 받고 있다.

지난해 6월에는 "고딩 조카의 첫 드라마 데뷔 리액션하는 방가네"라는 제목으로 조하진의 첫 드라마 데뷔 리액션 영상을 공개해 화제를 모으기도 했다.

anjee85@sportschosun.com