[공식] 우즈, 본격 배우 필모 쌓는다..이병헌X고윤정X이도현 '남벌'로 상업 영화 데뷔

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[스포츠조선 조지영 기자] 무협 액션 영화 '남벌'(이모개 감독, 하이브미디어코프 제작)이 가수 겸 배우 조승연(우즈) 출연 소식을 전했다.

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'남벌'은 믿고 보는 이병헌을 시작으로 대세 배우 고윤정, 이도현 캐스팅 소식을 차례로 알리며 일찍이 주목 받은 데 이어, K-아이콘의 대표 주자로 활약하고 있는 조승연이 합류해 작품에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

조승연이 변신한 첫놈은 백발백중의 실력을 갖춘 궁수로, 고향에 남겨진 가족들의 생계를 위해 위험천만한 대마도로 토벌을 나서는 인물이다. 가족과 동료를 향한 강한 책임감을 지닌 첫놈은 거친 전장 속 모두를 지키기 위한 절박한 신념으로 작품에 깊은 감정선을 더할 것이다. 무대 위 압도적인 존재감으로 아티스트 입지를 다져온 조승연은 '남벌'을 통해 배우로서의 새로운 지평을 연다. 다채로운 프로젝트로 스펙트럼을 넓혀 온 그가 스크린에 불어넣을 신선한 에너지와 깊이 있는 연기에 귀추가 주목된다.

'남벌'은 '서울의 봄' '파묘' '헌트' '야당' '비상선언' 등 선 굵은 작품에서 독보적인 미장센을 선보여온 이모개 촬영감독의 첫 연출작으로 큰 주목을 받고 있다. 제43회·제37회 청룡영화상 촬영조명상, 제31회·제29회 청룡영화상 촬영상, 제59회 백상예술대상 영화부문 예술상 등을 수상하며 뛰어난 감각을 인정받은 그는 이번 작품에서 장대한 서사에 강렬한 액션과 비주얼까지 담아내며 탁월한 연출 감각을 선보일 예정이다.

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'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌이 출연하고 '비상선언' '헌트' '서울의 봄' '파묘'의 촬영을 담당했던 이모개 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 올해 하반기 크랭크 인 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com