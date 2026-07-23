이수경, 월세 380만원 리조트급 새집 공개 "관리비 현타 오겠지만 감수"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이수경이 월세 380만 원의 리조트급 새집을 공개했다.

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23일 이수경의 채널에는 '집 보러 왔다가 길 잃었어요. 수영장·골프장 딸린 수경의 새집 탐방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이수경은 "전세 만기가 됐는데 동네 주변에 너무 핫해지다 보니까 새로운 곳을 찾고 싶어서 찾았는데 여기에 지인 분들이 꽤 많이 산다"며 "다 같이 모여서 할 수 있는 것도 많고 아는 사람들이 있으니까 몸도 안전하고 필요할 때는 부탁할 수도 있어서 이쪽으로 오게 됐다"며 이사 소식을 전했다.

초대형 복합 시설 내 오피스텔로 이사를 앞둔 그는 "위는 오피스텔, 아래는 상업시설이라 밖에 나가지 않아도 모든 게 한곳에서 해결된다"며 만족감을 드러냈다.

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이날 이수경은 회의실과 무인 편의점, 공용 주방 등을 갖춘 입주민 전용 공간을 소개했다. 그는 "신청하면 조식, 중식 서비스가 있다. 집순이인 나에게 완벽한 맞춤"이라며 웃었다.

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또 건물 내 공원과 한강뷰 피트니스클럽, 수영장, 인피니티풀, 고급 골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설도 공개했다. 이수경은 "관리비 현타가 오겠지만 열심히 하겠다"고 말했다.

이후 이수경은 새집 내부도 공개했다. 거실과 주방, 다이닝룸 겸 서재, 침실은 물론 넓은 테라스까지 갖춘 집은 아직 이사 전이라 짐만 일부 옮겨둔 상태였지만, 깔끔한 인테리어가 눈길을 끌었다.

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12월 이사를 앞둔 그는 "원래 있던 집보다 평수도 많이 작지만 부대시설이 많기 때문에 미니멀리즘으로 살아도 문제없을 것 같다"고 말했다.

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특히 이수경은 이 집을 선택한 이유로 넓은 테라스를 꼽았다. 그는 "딱 두 집밖에 없다. 제일 반했던 공간"이라며 "여기를 예쁘게 꾸며서 잘 쓰면 나중에 영화도 볼 수 있고 사람들과 놀 수 있는 아지트가 될 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 여기를 오게 됐다"고 설명했다.

제작진이 "서울 같지 않고 리조트 같다"고 하자, 이수경은 "나는 산이 보이는 풍경이 더 좋다. 나에게 딱 맞는 장소인 것 같다"며 만족스러운 미소를 지었다.

이어 "2년 월세로 들어왔다. 생각보다는 보증금이 싸다. 초창기라서 5천만 원이었는데 지금은 많이 올랐다"며 "월세는 380만 원이지만 이 정도면 감수해서 쓸 수 있다"고 말했다.