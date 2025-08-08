[현장인터뷰] '최하위' 대구와 겨우 무승부...차가운 표정의 김기동 "…

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독의 표정은 차갑게 얼어붙었다.
김기동 감독은 "중요한 시점에서 원하는 결과를 가져오지 못해서 팬들에게 죄송하다. 원하는 대로 모든 경기가 되지 않는다. 선수들도, 저도 각성할 문제다. 선수들이 좋은 컨디션으로 다음 경기를 준비할 수 있도록 하겠다"고 소감을 전했다.
세징야한테 실점하는 과정에서 강현무의 실수가 있었다. 세징야가 하프라인에서 그 타이밍에 슈팅을 시도할 것이라고는 강현무도 알지 못했겠지만 강현무가 제대로 대처하지 못하는 실수가 나오면서 세징야의 원더골이 완성됐다. 이번 시즌 실수가 잊을 만하면 나오는 강현무다.
이번 시즌 서울의 믿을맨인 정승원이 비교적 이른 시간에 교체됐다. 이유를 묻자 "훈련에서 부상이 있었다. 선수가 의지를 가지고 뛴 것이다. 뛸 수 있으면 더 뛰겠다고 해서 그렇게 해줬다. 몇몇 선수들이 부상이 있어서 조금은 아쉬웠던 경기였다"고 설명했다.
서울은 확실히 후반전 교체 카드에서 아쉬움이 있었다. 분위기를 바꿀 만한 선수가 없었다. 둑스와를 비롯한 여러 선수들이 투입됐지만 넘어간 분위기를 전혀 바꾸지 못했다. 문선민의 빈자리가 아쉬웠던 서울이다. 문선민 복귀 시기에 대해선 "시간이 걸릴 것이라고 들었다. 3주에서 1달 정도 잡혔다. 경쟁을 해야 한다. 교체로 들어가는 선수들도, 선발로 나갔던 선수들도 서로 좋은 모습을 보여줘야 내가 선택할 것이다"며 다른 선수들의 분발을 요구했다. 클리말라 역시 부상이다. "복귀하면서 훈련하다가 다시 통증이 있어서 재활 중이다. 2주 정도 시간을 주면서 지켜봐야 할 것 같다"고 전했다.
김기동 감독은 린가드가 후반 막판 통증을 호소하면서 교체됐지만 "문제는 없는 것 같다. 경련이 와서 그랬던 것 같다"고 말했다. 안데르손 혼자서 빛나는 모습이 후반전의 서울이었다. 안데르손만 데리고는 공격을 할 수 없는 노릇. 김기동 감독도 "뒤에서 치고 나가는 속도는 문선민이 좋다. 한두번의 찬스가 둑스와 정한민에게 왔다. 골로 연결해야 할 찬스를 연결하지 못해서 아쉬웠던 것 같다"며 아쉬움을 토로했다.
정태욱 리그 데뷔전에 대한 평가는 "큰 문제는 없었다고 본다. 우리가 준비해서 나가는 템포와 속도에 대해서는 미흡한 점이 있다. 훈련하고 경기하면 좋아질 것이다"고 언급했다.
어려웠던 서울을 이끈 건 베테랑 김진수였다. 환상적인 프리킥골에 도움까지 기록했다. 김진수의 활약상을 두고는 "리더로서, 부주장으로서 많은 역할을 해주고 있다. 경기장에서도 정신적 지주로서 선수들의 멘털로 잘 잡아준다. 고마울 따름이다. 항상 고맙게 생각하고 있다"고 칭찬해줬다.