[속보]'미국 정복 시작!' 손흥민, 마침내 MLS 데뷔!...시카고전 후반 15분 교체투입

기사입력 2025-08-10 11:02


[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(33·LA FC)이 마침내 미국 데뷔에 성공했다.

손흥민은 10일 오전 9시 30분 미국 일리노이주 브릿지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어FC와 미국메이저리그사커(MSL) 정규리그 원정경기에서 후반 그라운드를 밟았다. 벤치에서 출발한 손흥민은 1-1로 팽팽한 후반 15분 데이비드 마르티네스와 교체돼 투입됐다.

LA FC는 전날 공식 채널을 통해 '손흥민이 선수단과 함께 시카고 원정을 떠났다'고 발표했다. LA FC는 10일 오전 9시 30분 미국 일리노이주 브릿지뷰의 시트긱 스타디움에서 시카고 파이어FC와 정규리그 원정경기를 치른다. LA FC는 '손흥민이 시카고전에 출전할 자격을 획득했다'고 전했다.

앞서 미국 메이저리그사커 1티어로 평가받는 톰 보거트 기자도 SNS를 통해 '손흥민의 비자를 받았으며, 시카고를 상대로 데뷔전을 치를 준비가 됐다'고 전했다.


손흥민은 최근 LA FC 이적을 확정지었다. LA FC는 7일 공식 채널을 통해 손흥민의 영입을 발표했다. LA FC는 '손흥민은 2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼있다'고 했다. LA FC는 '축구 역사상 가장 재능 있고 인기 있는 아시아 선수 중 한 명'이라고 손흥민을 소개했다.

6일 멕시코 클럽인 티그레스와의 리그스컵 경기가 열린 미국 BMO 스타디움을 찾아 팬들과 미리 인사한 손흥민은 오피셜 발표 직후 공식 기자회견에 나섰다.

손흥민의 입단식에는 조 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 헛 LA 시의원, 김영완 주 LA 총영사 등 지역 정치인들도 자리했다. 이들은 "안녕하세요", "환영합니다" 등 한국어로 손흥민을 LA FC 입단을 환영했다. 손흥민을 향한 관심이 어느 정도인지 볼 수 있는 대목이었다. 배스 시장은 "쏘니가 공식적으로 앤젤리노(LA 사람을 의미하는 단어)가 됐음을 선언하겠다"며 액자로 특별 제작한 시민증을 선물로 수여하기도 했다.


많은 팬들의 환호 속에 입을 연 손흥민은 "꿈이 이루어졌다. LA는 엄청난 도시다. 나를 데려오기 위해 노력한 여러 구단주들에게도 감사하다. LA FC가 첫번째 옵션은 아니었지만, 시즌 끝난 종료 후 존이 첫 통화로 내 마음을 바꿨다. 어디로 가야하는지 나에게 비전을 보여줬고, 결국 여기에 왔다. 행복하다. 전날 경기장에서 엄청난 성원 보내주시는 팬들에게도 감사하다. 단순히 LA에 온 것이 아니라우승 하러 왔다. 경기장에서 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것이고, 좋은 결과가 있을거라 믿는다"고 소감을 전했다.


관심은 손흥민의 데뷔전에 쏠렸다. 손흥민의 몸상태는 최상이다. 그는 "프리시즌을 잘 치르고 와서 몸상태는 걱정할 필요 없다. 물론 경기를 뛰기 위해서는 감독, 코치 등 많은 분들이 결정해야 한다. 아직 서류 관련해 준비할 것도 많다. 하지만 나는 이곳에 축구를 하러 온 것이다. 최대한 빨리 경기장에서 인사드리고 싶다. 경기를 최대한 빨리 뛰는게 목표"라고 했다.

관건은 서류였다. LA FC는 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다. 비자 발급 여부에 따라 빠르면 10일 시카고 파이어전, 늦으면 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전이 데뷔전이 될 것으로 전망됐다. 예상보다 빠르게 비자가 나오며 LA FC 입성 3일만에 경기에 나섰다.


LA FC는 전반을 1-1로 마무리했다. LA FC는 전반 10분 선제골을 내줬다. 시카고의 에이스 나이젤 징커나겔이 오른족에서 올린 코너킥을 카를로스 테란이 뛰어들며 멋진 헤더로 마무리했다. 위고 요리스 골키퍼가 몸을 날렸지만, 손을 쓸 수 없었다.

14분 네이선 오르다즈가 골키퍼와 맞서는 찬스를 놓친 LA FC는 18분 동점골을 넣었다. 코너킥 상황에서 라이언 홀링스헤더가 머리로 밀어넣었다. 시카고 수비가 걷어냈지만, 주심은 골라인을 넘었다고 판정했다.

손흥민은 전반 뛰지 않았지만, 사실상 주인공이었다. 현지 카메라는 시종 손흥민의 얼굴을 잡았다. 코멘테이터 역시 계속해서 손흥민을 언급했다. 손흥민은 전반 말미 몸을 풀며 후반 출격을 준비했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

