[속보]'미국 정복 시작!' 손흥민, 마침내 MLS 데뷔!...시카고전 …

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(33·LA FC)이 마침내 미국 데뷔에 성공했다.
앞서 미국 메이저리그사커 1티어로 평가받는 톰 보거트 기자도 SNS를 통해 '손흥민의 비자를 받았으며, 시카고를 상대로 데뷔전을 치를 준비가 됐다'고 전했다.
손흥민의 입단식에는 조 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 헛 LA 시의원, 김영완 주 LA 총영사 등 지역 정치인들도 자리했다. 이들은 "안녕하세요", "환영합니다" 등 한국어로 손흥민을 LA FC 입단을 환영했다. 손흥민을 향한 관심이 어느 정도인지 볼 수 있는 대목이었다. 배스 시장은 "쏘니가 공식적으로 앤젤리노(LA 사람을 의미하는 단어)가 됐음을 선언하겠다"며 액자로 특별 제작한 시민증을 선물로 수여하기도 했다.
관심은 손흥민의 데뷔전에 쏠렸다. 손흥민의 몸상태는 최상이다. 그는 "프리시즌을 잘 치르고 와서 몸상태는 걱정할 필요 없다. 물론 경기를 뛰기 위해서는 감독, 코치 등 많은 분들이 결정해야 한다. 아직 서류 관련해 준비할 것도 많다. 하지만 나는 이곳에 축구를 하러 온 것이다. 최대한 빨리 경기장에서 인사드리고 싶다. 경기를 최대한 빨리 뛰는게 목표"라고 했다.
관건은 서류였다. LA FC는 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다. 비자 발급 여부에 따라 빠르면 10일 시카고 파이어전, 늦으면 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전이 데뷔전이 될 것으로 전망됐다. 예상보다 빠르게 비자가 나오며 LA FC 입성 3일만에 경기에 나섰다.
14분 네이선 오르다즈가 골키퍼와 맞서는 찬스를 놓친 LA FC는 18분 동점골을 넣었다. 코너킥 상황에서 라이언 홀링스헤더가 머리로 밀어넣었다. 시카고 수비가 걷어냈지만, 주심은 골라인을 넘었다고 판정했다.
손흥민은 전반 뛰지 않았지만, 사실상 주인공이었다. 현지 카메라는 시종 손흥민의 얼굴을 잡았다. 코멘테이터 역시 계속해서 손흥민을 언급했다. 손흥민은 전반 말미 몸을 풀며 후반 출격을 준비했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com