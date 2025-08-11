스포츠조선

"뉴캐슬, 이삭 팔아치워!" 리버풀 선수의 진심어린 조언→리빌딩이 우선…마음 떠난 에이스를 왜 잡고 있나

기사입력 2025-08-11 13:05


"뉴캐슬, 이삭 팔아치워!" 리버풀 선수의 진심어린 조언→리빌딩이 우선……
사진=SNS

"뉴캐슬, 이삭 팔아치워!" 리버풀 선수의 진심어린 조언→리빌딩이 우선……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]뉴캐슬이 알렉산더 이삭을 놔줘야 한다는 주장이 제기됐다. 막대한 이적료를 통해 팀의 리빌딩을 이뤄야 한다는 이유에서다.

영국 토크스포츠는 10일(한국시각) 뉴캐슬이 이삭의 리버풀 이적 협상을 받아들여야 한다는 전 리버풀 선수 저메인 페넌트의 주장을 전했다.

리버풀은 최근 휴고 에키티케 영입에 이어 공격진 보강을 위해 이삭에게 1억1000만 파운드(약 2000억원)를 제시했으나 뉴캐슬은 대체자를 영입하기 전에는 주전 스트라이커를 내보낼 수 없다는 입장을 고수했다.

벤야민 세슈코는 맨유행을 택했고, 요안 위사는 브렌트포드가 쉽게 놓아주지 않으면서 계획이 난항을 겪고 있다. 브렌트포드가 본머스의 당고 와타라 영입을 추진 중인데, 이는 이적 시장의 연쇄적인 반응을 이끌어낼 수 있다.


"뉴캐슬, 이삭 팔아치워!" 리버풀 선수의 진심어린 조언→리빌딩이 우선……
사진=SNS

"뉴캐슬, 이삭 팔아치워!" 리버풀 선수의 진심어린 조언→리빌딩이 우선……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
페넌트는 매체와의 인터뷰에서 "한 손이 묶인 채로 선수 영입을 시도하는 건 싸움에서 지는 것과 같다. 뉴캐슬이 이삭을 매각하는 것이 모두에게 이익"이라고 말했다.

그는 "1억1000만 파운드를 받으면 재정적 지속 가능성 규정(PSR) 부담 없이 새 선수를 영입할 수 있고, 동시에 현재 불만이 큰 선수를 정리할 수 있다"라며 "소란 속에서 올 시즌 그에게서 최고의 경기력을 기대하긴 어렵다. 이렇게 하면 모두가 원하는 걸 얻고, 뉴캐슬은 재건에 집중할 수 있다"라고 강조했다.

이삭은 현재 1군과 떨어져 개인 훈련 중이다. 페넌트는 "재계약 후 바이아웃 조항을 넣는 방안도 있지만, 부상 위험과 다음 시즌 리버풀 재관심 여부는 보장할 수 없다"라고 말했다.

뉴캐슬은 이번 여름 안토니 엘랑가, 박승수 등을 영입했지만, 이후 더이상 이렇다 할 영입이 없어 팬들의 불만이 커지고 있다. 대형 스타 영입경쟁에서 번번이 패배하면서 다음 시즌 리그 상위권에 드는 것을 포기해야할 수도 있다. 에이스인 이삭을 강제로 묶어두는 선택이 오히려 역효과를 볼 수 있는 상황이다. 팀 전체를 생각한다면 페넌트의 주장이 충분히 일리 있을 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.