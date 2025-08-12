스포츠조선

대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의 별'...K리그2 24라운드 MVP는 '해트트릭' 발디비아

기사입력 2025-08-12 10:42


대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의…

대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의…

[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 대 역전극을 쓴 김준범이 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드 '최고의 별'로 선정됐다.

김준범은 10일 대전월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 경기에서 1골-1도움을 기록하며, 대전의 3대2 역전승을 이끌었다. 김준범은 1-2로 끌려가던 후반 30분 주민규의 동점골을 도운데 이어, 후반 37분 결승골까지 성공시켰다. 대전은 이날 승리로 다시 2위를 탈환했다. 김준범은 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)이 정량, 정성 평가를 통해 선정하는 25라운드 MVP에 뽑혔다.

대전은 베스트팀과 베스트매치에도 선정되며, 기쁨을 배가했다. 25라운드 베스트11에는 공격수 부문에 이승우(전북), 세징야(대구), 홍윤상(포항)이, 미드필드에 김진수(서울) 김준범(대전) 박진섭(전북), 루빅손(울산)이 이름을 올렸다. 수비수에는 이명재(대전), 트로야크(울산), 김영빈(전북)이 뽑혔고, 최고의 골키퍼는 울산의 조현우였다.


대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의…

대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의…
한편, K리그2 24라운드 MVP는 전남 드래곤즈의 발디비아가 차지했다. 발디비아는 10일 광양축구전용구장에서 열린 천안시티와의 경기에서 해트트릭을 기록했다. 하지만 전남이 3대4로 패하며, 빛이 바랬다.

베스트11에는 발디비아를 필두로 몬타뇨, 정호진(이상 부천), 브루노, 김성준 이상준(이상 천안) 박승호 김동헌(이상 인천) 박지원, 레오(이상 수원), 베나시오(성남)가 포함됐다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.