대전 대역전극 이끈 '1골-1도움' 김준범, K리그1 25라운드 '최고의…

[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 대 역전극을 쓴 김준범이 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드 '최고의 별'로 선정됐다.
김준범은 10일 대전월드컵경기장에서 열린 수원FC와의 경기에서 1골-1도움을 기록하며, 대전의 3대2 역전승을 이끌었다. 김준범은 1-2로 끌려가던 후반 30분 주민규의 동점골을 도운데 이어, 후반 37분 결승골까지 성공시켰다. 대전은 이날 승리로 다시 2위를 탈환했다. 김준범은 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)이 정량, 정성 평가를 통해 선정하는 25라운드 MVP에 뽑혔다.
대전은 베스트팀과 베스트매치에도 선정되며, 기쁨을 배가했다. 25라운드 베스트11에는 공격수 부문에 이승우(전북), 세징야(대구), 홍윤상(포항)이, 미드필드에 김진수(서울) 김준범(대전) 박진섭(전북), 루빅손(울산)이 이름을 올렸다. 수비수에는 이명재(대전), 트로야크(울산), 김영빈(전북)이 뽑혔고, 최고의 골키퍼는 울산의 조현우였다.
한편, K리그2 24라운드 MVP는 전남 드래곤즈의 발디비아가 차지했다. 발디비아는 10일 광양축구전용구장에서 열린 천안시티와의 경기에서 해트트릭을 기록했다. 하지만 전남이 3대4로 패하며, 빛이 바랬다.