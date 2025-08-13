英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'20…

|
[스포츠조선 강우진 기자]뉴캐슬 유나이티드가 AC 밀란의 수비수 말릭 치아우 영입을 완료했다.
|
|
|
치아우의 전 소속팀인 AC밀란은 수비수 보강이 시급해졌다. 이는 대한민국 국가대표 수비수 김민재와도 연관이 있다.
치아우가 떠나게 되면서 수비 보강이 절실하고, 바이에른 뮌헨의 김민재가 주목받았다. AC밀란은 이번 여름 이적시장 시작 전부터 김민재에 관심을 가져온 구단이다. 바이에른 뮌헨도 김민재의 매각에 열려있다는 이야기가 나온다. AC밀란의 가장 현실적인 선택은 완전 이적 옵션을 포함해 김민재를 임대로 데려오는 것이다.
|
|
김민재는 이미 이탈리아 세리에A에서 우승하면서 리그 적응을 끝냈다. 2022~2023시즌 나폴리가 세리에 A에서 깜짝 우승하는데 기여했고, 리그 최우수 수비수에 선정되기도 했다.
김민재는 바이에른 뮌헨에 합류한 이후에는 최고의 컨디션이라고 할 수 없다. 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 결정적인 실수를 하며 다음 시즌 벤치에 머물 것이란 전망까지 나온다. 출전 기회가 줄어드는 게 확정적이라면 AC밀란으로 떠나는 선택지도 고려해 볼 수 있다.
