'춘천시 공모 거부' 내년도 강원FC 홈경기 개최 논란에, 나르샤는 구단…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC의 공식 서포터스 나르샤가 구단에 대한 전폭적인 지지 의사를 밝혔다.
마지막으로 "나르샤는 앞으로도, 승리와 패배를 함께하며 강원FC의 곁을 지킬 것이다. 우리의 함성은 멈추지 않을 것이며, 우리의 깃발은 꺾이지 않을 것"이라고 덧붙였다.
강원FC는 12일 보도자료를 통해 '2026년 강원FC 홈경기 개최 신청 결과, 강릉시가 단독으로 신청했다. 이에 따라 2026년 강원FC의 K리그와 코리아컵 전 경기가 강릉에서 개최될 예정'이라고 했다. 강원FC는 지난달 22일부터 5일 오후 3시까지 춘천시와 강릉시를 대상으로 개최지 신청을 받았는데, 당시 강릉시만 제출했다. 이어 5일부터 12일 오후 3시까지 기존 공모와 동일하게 재공모를 받기로 했고, 재공모에서도 단독 신청할 경우 2026년 K리그 및 코리아컵 홈경기를 신청한 지자체에서 개최할 방침이라는 뜻을 이미 전한 바 있다.
강원FC와 강원FC 이사회는 이번 공모 절차와 결과에 대해 상세히 설명하며, '이번 사태가 강원FC 책임'이라는 춘천시와의 주장에 반박했다. 춘천시는 강원FC가 내년 홈경기 개최 방식을 춘천시와 강릉시의 경쟁 입찰 방식으로 하겠다는 뜻을 전하자, '도민구단이 지자체를 끌어들여 가격 경쟁을 하려한다'고 반발했고, 김병지 대표이사의 사과 없이는 공모에 신청하지 않겠다는 입장을 전했다.
강원 이사회는 '김병지 대표이사가 춘천시장과 면담을 요청했지만, 춘천시는 이를 받아들이지 않았다. 무자 접촉을 통해 해결방안을 모색하였으나 춘천시의 거부로 이루어지지 않았다'고 했다. 이어 '2022년 홈경기 개최 선정 시에도 지금과 같은 방식으로 실시했다. 춘천시도 이의 없이 참여했다. 이번 결정 역시 같은 원칙 속에 내려졌으며, 특정 지역을 배제하거나 차별하려는 의도는 없다'고 했다.
하지만 끝내 공모를 거부한 춘천시는 '공모 규정이 상생과 분산 개최 원칙을 훼손하고 세금 경쟁을 조장했다'며 '시민과 팬에 대한 진정성 있는 사과를 공식적으로 표명하고, 춘천을 강원 축구 발전의 동등한 파트너로 존중한다는 원칙이 모든 절차와 운영에 분명히 반영돼야 협의에 응할 것'이라고 입장을 표명했다. 지역 정치권 역시 두 갈래로 나뉘어 '네탓' 공방을 벌이고 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com