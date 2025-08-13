스포츠조선

'국가대표 주장' 손흥민이 양민혁에게 했던 마지막 조언과 완벽일치...韓 선수들도 새겨들어야 할 일본 국대 코치 발언

기사입력 2025-08-14 00:24


[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표 코치의 발언은 한국 선수들도 새겨들어야 할 내용을 담고 있었다.

일본 매체 주니치를 비롯한 복수 매체는 13일 나나미 히로시 일본 국가대표팀 코치과의 인터뷰 내용을 공개했다. 히로시 감독은 2023년 1월부터 일본 국가대표팀 코치로 부임해 모리야스 하지메 감독을 보좌하기 시작했다.

히로시 코치는 "날마다 대단함과 인간미를 느끼고 있다. 모리야스 감독이 이끄는 팀이 왜 점점 강해지는지, 왜 인내심이 강한지, 왜 끈질긴지 잘 알게 됐다"고 실감 섞인 목소리로 일본이 점점 강한 팀이 되어가고 있는 중이라고 자신했다.
히로시 코치는 월드컵에 나가기 위해서 치열하게 경쟁하고 있는 일본 선수들에게도 메시지를 던졌다. "(소속팀에서) 계속 경기에 나서며 본선을 맞이해 주었으면 한다. 이적한 팀에서 어려움을 겪는 선수, 선발로 뛰지 못해 힘들어하는 선수가 있는 상황에서, 그 어려움과 아쉬움을 대표팀 경기에서 풀어내는 시대는 아니다"며 일본 국가대표 선수들에게 경기를 뛰어야 대표팀에 뽑힐 수 있다는 걸 강조했다.

이어 그는 "계속 경기에 출전한 선수가 일본 대표팀이라는 명예를 얻을 수 있다고 생각한다. 그런 선수들에게 좋은 접근을 하고 싶다"며 현재 일본 코칭스태프가 어떤 방향성을 가지고 선수를 선발할 계획인지를 밝혔다.

히로시 코치의 메시지는 일본 선수들에게만 해당되는 이야기가 아니다. 월드컵에 출전하고 싶은 모든 한국 선수들도 꼭 알고 있어야 할 하나의 진리 같은 것이다. 대한민국이 홍명보 감독과 함께 월드컵에서 좋은 성과를 내기 위해선 선수들도 최상의 컨디션으로 나서야 한다.
선수가 신체적으로도, 정신적으로도 가장 좋은 컨디션이 발휘될 때는 소속팀에서 꾸준히 경기에 뛰면서 자신감을 가지고 왔을 때다. 흐름이라는 게 있기 때문이다. 축구선수들은 항상 입을 모아 경기력 발휘에 있어서 자신감이 제일 중요하다고 강조한다.

소속팀에서 경기를 뛰지 못한다면 몸상태가 완벽하지 않을 것이고, 주전 경쟁에서 밀리면서 당연히 정신적으로도 약해졌을 것이다. 그런 선수는 월드컵에서 좋은 기량을 발휘하지 못할 가능성이 크다. 이와 같은 진리는 주장인 손흥민부터 시작해 현재 월드컵 참여 가능성이 있는 모든 선수들에게 해당되는 이야기다.

한국은 일본처럼 많은 유럽파를 보유하고 있지는 않지만 각 포지션을 두고 경쟁할 정도는 된다. 유럽에서 뛰는 대한민국 선수라고 해서 이제는 무조건 국가대표팀에 뽑히는 시대가 아니다. 2024~2025시즌에 소속팀에서 경쟁력을 입증하지 못한 한국 선수들이 이번 여름에 대거 소속팀을 바꾸게 된 것도 당연히 월드컵을 의식해서 일 것이다.

하다못해 2006년생으로 현재 국가대표팀 자원 중 제일 어린 양민혁조차 영국으로 출국을 앞두고 "경기에 많이 뛰어야 (2026년 북중미) 월드컵 최종명단에 뽑힐 자격도 생긴다. 최대한 많이 뛸 수 있는 팀을 집중적으로 선택해보겠다. (손)흥민이 형도 많이 뛸 수 있는 팀으로 가는 게 나에게 좋은 선택이 될 거라고 했다"며 월드컵 승선을 위해 임대를 나가겠다는 입장을 밝힌 적이 있다.

