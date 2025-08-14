광주FC, 구단 최초 써드 유니폼 출시

|
[스포츠조선 윤진만 기자]광주FC가 구단 최초로 써드 유니폼을 선보인다.
특히 골키퍼 유니폼의 경우, 김경민 선수가 광주의 석양에서 받은 영감을 토대로 직접 컬러를 제안해 제작에 참여했다는 점에서 선수의 애정과 도시의 감성이 함께 녹아든 유니폼으로 평가된다.
디자인 디테일도 주목할 만하다. 유니폼 목 뒤에는 구단 엠블럼에 위치한 '5개 별빛'과 골스튜디오의 슬로건 'LIVE THE GOAL'을 결합한 엠블럼이 새겨졌으며, 전면에도 5개 별빛을 상징하는 그래픽이 은은하게 배치돼 상징성을 더했다.
광주는 오는 23일 열리는 27라운드 강원FC와의 홈경기에서 '골스튜디오 브랜드 데이'를 개최하며, 이날 써드 유니폼을 선수들이 최초로 착용하고 팬들에게 공개할 예정이다. 브랜드 데이 역시 구단 최초의 시도로, 팬들에게 새로운 경험과 즐거움을 선사할 계획이다.
한정판매로 진행되는 써드 유니폼은 오는 18일 오전 10시부터 구단 공식 온라인스토어와 골스튜디오 공식 온라인 스토어 및 EQL에서 만나볼 수 있으며, 23일 강원전 홈경기 당일 오프라인에서도 구매할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com