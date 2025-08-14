'엔리케-이강인 진한 포옹' 기적의 추격골로 감독 마음 훔쳤나 "이강인 …

[스포츠조선 윤진만 기자]루이스 엔리케 파리생제르맹(PSG) 감독이 슈퍼컵 우승 후 '주역' 이강인을 향해 엄지를 들었다.
엔리케 감독은 14일(한국시각) 이탈리아 우디네의 스타디오프리울리에서 열린 토트넘과의 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 결승에서 승부차기 끝에 우승한 뒤 공식 기자회견에서 '이강인의 골이 터지기 전에 승리할 거라 믿었는가'라는 질문에 "믿음을 멈춘 적이 없다"라고 답했다. 그는 "축구에선 80분(후반 35분) 이후 역전승이 종종 발생하곤 한다"며 "이강인, 곤살루(하무스), 이베(이브라힘 음바예), 파비안(루이스) 등 교체투입된 선수들이 결정적인 역할을 했다. 그들의 활약에 만족한다"라고 극찬했다. 엔리케 감독과 이강인은 우승 후 진한 포옹을 나눴다. 상호간의 신뢰를 엿볼 수 있는 장면.
후반 23분 워렌 자이르-에머리와 교체돼 그라운드에 투입된 이강인은 0-2로 끌려가던 후반 40분 그림같은 왼발 중거리 슛으로 역전의 발판을 놨다. 비티냐의 패스를 받은 이강인은 골문 우측 하단을 노리고 슛을 시도했고, 공은 빨랫줄처럼 뻗어나가 골망을 흔들었다. 영국공영방송 'BBC'는 "러블리 피니쉬"(멋진 마무리)라고 칭했다. 마찬가지로 교체된 하무스는 후반 추가시간 3분 우스만 뎀벨레의 우측 크로스를 문전에서 다이빙 헤더로 연결하며 골망을 갈랐다.
AFP연합뉴스
로이터연합뉴스
PSG는 이어진 승부차기에서 뎀벨레, 이강인, 하무스, 누누 멘데스 등의 골을 묶어 미키 판 더 펜과 마티스 텔이 실축한 토트넘을 승부차기 스코어 4대3으로 꺾었다. PSG는 이날 역전승으로 구단 창단 이후 첫번째 슈퍼컵 우승 트로피를 차지했다. 이강인은 한국인 유럽파로는 처음으로 슈퍼컵을 거머쥐었다. 2025년 한해에만 프랑스리그앙, 쿠프드프랭스, 트로피데샹피옹, 유럽챔피언스리그를 포함해 5관왕에 올랐다.
이강인은 시즌 첫 공식전에서 빼어난 활약으로 엔리케 감독의 만족감을 끌어냈다. 여름 내내 타팀 이적설과 연결된 이강인의 잔류를 결정짓는 경기가 될 가능성도 있다.
한편, 엔리케 감독은 "너무 피곤해서 프랑스어를 제대로 할 수 있을지 모르겠다. 솔직히 말해 우리가 이 트로피를 받을 자격이 없다고 생각한다. 6주간의 훈련을 진행한 토트넘과 단 6일 훈련한 우리의 차이를 분명히 느꼈다. 그들이 우리보다 더 잘했다. 오늘 우리 선수들은 기술이 부족했다. 내가 선수 생활을 할 때에도 휴가를 다녀온 이후론 기술적인 감각이 달랐던 걸로 기억한다. 축구는 때때로 불공평하다"라고 상대를 추켜세웠다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com