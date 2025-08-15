[현장인터뷰]"남은 8경기에서 5승 정도는 필요" 유병훈 감독의 의지 "…

|
[안양=스포츠조선 이현석 기자]"남은 8경기에서 5승 정도는 필요하다"
경기 전 취재진과 만난 유병훈 안양 감독은 "최근 우리가 안 좋은 흐름 속에 있는 건 사실이지만, 경기 속에서 선수들이 하고자 하는 의지나, 경기 내용, 집중력에 대해서는 변화를 이뤘다고 본다. 한두 번의 집중력이 흔들리는 부분을 개선하려고 노력했다. 좋았던 흐름을 이어가면서 오늘 경기 내용뿐만 아니라 결과도 챙기도록 하겠다"고 했다.
안양은 올 시즌 11위에 머물고 있기에 순위 상승이 우선적이다. 유 감독은 "남은 8경기에서 5승 정도는 필요하다. 가장 중요한 것은 지금 당장의 경기에서 반등하는 것이 가장 큰 목표다. 원하는 방식으로 경기를 하며 좋은 결과를 얻으면 선수들이 자신감을 얻고 결과도 따라오지 않을까"라고 평가했다.
유 감독은 또한 지금의 분위기를 반전시키기 위해 선수들에게도 결과의 중요성을 강조했다. 그는 "이전까지 믿음과 신리로 갔다면 지금도 그 부분은 변화가 없지만, 목표를 이루는 것이 가장 먼저 우선시되어야 한다. 오늘 미팅에서는 방식을 바꿔서 안일하게 생각하고 안주한다면 변화를 주겠다고 얘기했다. 분명히 중요한 것은 결과다. 결과가 안 따라온다면 변화를 주던지, 마음을 더 다잡게 하던지 그런 식으로 선수들의 각성을 촉구하는 메시지를 줬다. 여태까지 방식하고 다르게 접근을 했으니 선수들도 잘 알아들었고, 경기에서 보일 것이라고 본다"고 했다.
안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com