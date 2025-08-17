아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗…

스포츠조선

아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗나가...LAFC, 전반 0-0으로 마쳐

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(33·LA FC)이 아쉽게 데뷔골 기회를 놓쳤다.

손흥민은 17일(이하 한국시각) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정경기에 선발 출전했다.

손흥민은 미국 입성 후 처음으로 선발 명단에 이름을 올렸다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 나섰다. 손흥민은 좌우에 포진한 데니스 부앙가, 데이비드 마르티네스와 호흡을 맞췄다. 허리진에는 티모시 틸먼, 마키 델가도, 이고르 제수스가 자리했다. 포백은 라이언 홀링스헤드-은코시 타파리-에디 세구라-세르지 팔렌시아가 구성했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

손흥민이 데뷔전부터 펄펄 날았다. 손흥민은 10일 미국 일리노이주 브릿지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어FC와의 MLS 정규리그 원정경기에서 후반 그라운드를 밟았다. 손흥민은 날카로운 움직임으로 동점 페널티킥을 얻어내는 활약을 펼쳤다. LA FC는 손흥민의 활약 속 2대2로 비겼다.

예상보다 이른 데뷔였다. LA FC는 전날 구단 채널을 통해 '손흥민이 선수단과 함께 시카고 원정을 떠났다'고 발표했다. 이어 '손흥민이 시카고전에 출전할 자격을 획득했다'고 공개했다. 7일 입단식에 나선 손흥민은 "최대한 빨리 경기를 뛰는게 목표"라고 했다. 컨디션에는 문제가 없었다. 손흥민은 "프리시즌을 잘 치르고 와서 몸상태는 걱정할 필요가 없다"고 했다.


관건은 서류였다. LA FC는 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다. 비자 발급 여부에 따라 빠르면 10일 시카고전, 늦으면 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전이 데뷔전이 될 것으로 전망됐다. 예상보다 빠르게 비자가 나오며 LA FC 입성 3일만에 경기에 나섰다.

벤치에서 출발한 손흥민은 전반전 말미부터 본격적으로 몸을 풀며 출전을 준비했다. 손흥민이 경기에 나서기 위해 유니폼을 갈아입자 팬들이 환호하기 시작했다. MLS 홈페이지는 '경기장 대부분은 붉은색 관중들로 가득 찼지만 LA FC 원정 응원단은 손흥민이 등장하자 엄청난 함성을 보냈다. 관중석에 토트넘, 레버쿠젠, 한국대표팀 유니폼을 입은 팬들이 반응했고 어떤 팬들은 역사적인 순간에 눈물을 글썽이기도 했다'고 현장 분위기를 전했다.

손흥민의 MLS 데뷔전은 환상적이었다. 잉글랜드 프리미어리그에서도 최고 수준이었던 손흥민의 클래스는 미국에서도 '명불허전'이었다. 손흥민은 스리톱의 최전방 공격수로 나섰다. 인터셉트로 첫 터치를 한 손흥민은 후반 21분 첫 슈팅을 날렸다. 오른쪽에서 땅볼 크로스를 받아 아크 정면에서 왼발 슈팅을 시도했다. 볼은 골대로 향했지만 약했다. 23분에는 역습 상황에서 날카로운 움직임을 보였다.


1-2로 끌려가자 손흥민의 움직임이 분주해졌다. 27분 역습 상황, 오른쪽서 컷백이 올라왔다. 손흥민이 멋진 오프더볼 움직임으로 슈팅 기회를 만들었다. 뛰어들며 백힐킥을 시도했지만 상대 수비 맞고 나왔다.


31분 승부를 원점으로 돌렸다. 역습 상황에서 스루패스를 받은 손흥민이 폭발적인 스피드로 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 슈팅하려는 순간 상대 수비수 카를로스 테란에 걸려 넘어졌다. 손흥민이 두 손 들어 항의를 했지만, 주심은 페널티킥을 선언하지 않았다. 시간이 흐른 후 VAR(비디오판독)과 교신했다. '온필드리뷰'를 진행했고, 주심의 선택은 페널티킥이었다. 손흥민은 팬들의 환호를 이끌어냈다. 이 과정에서 테란과 신경전도 펼쳤다. '에이스' 데니스 부앙가가 페널티킥을 성공시켰다. 데뷔전 데뷔골에 욕심 낼 법도 했지만, 손흥민은 부앙가에 대한 존중을 보였다.

손흥민은 추가시간 환상적인 움직임으로 뒷공간을 허물며 결승골 기회를 만들었지만, 슈팅은 상대 수비의 태클에 막혔다. 비록 공격포인트는 없었지만, 향후 활약을 기대케 하는 데뷔전이었다. MLS 홈페이지는 'MLS에 '손흥민의 시대'가 열렸다'며 '짜릿한 데뷔'라고 평가했다.

손흥민은 페널티킥을 유도한 것을 비롯해, 3번의 슈팅, 1개의 유효슈팅, 6번의 패스 성공, 1개의 태클, 3개의 지상 경합 성공 등을 기록했다. 짧은 시간이었지만, 이날 LA FC 공격수들은 많은 슈팅을 날렸다. 처음 손발을 맞췄음에도 탁월한 축구지능을 앞세워 유동적인 포지셔닝을 보였다. 간혹 손흥민과 부앙가의 동선과 템포가 맞지 않는 모습도 보였지만, 향후 맞출 수 있는 부분이었다.


손흥민은 경기 후 "정말 즐거웠다. 원정에서 이렇게 따뜻하게 맞아준 적은 처음이었다. 사람들이 축구를 즐기는 모습을 보니 기뻤다. 이 곳에 있는게 정말 좋다"면서 "비기긴 했지만 우리가 이겼어야 하는 경기였다. 조금 아쉽다. 다음 주 경기도 준비 중이다. 오늘 30분 정도 뛰며 몸을 만들었다. 동료와 호흡을 통해 다음주에는 선발로 나설 수 있기를 기대한다"고 했다.

예열을 맞춘 손흥민은 곧바로 주전 자리를 꿰쳤다. 인조잔디와 높은 습도 속 다소 고전하는 모습이었다. 손흥민은 전반 45분 동안 23번의 터치를 하며, 슈팅 1회, 기회 창출 1회, 드리블 성공률 100%(2/2), 패스 성공률 89%(17/19), 지상 경합 성공률 67%(2/3) 등을 기록했다. 손흥민은 26분 결정적 기회를 잡았다. 코너킥 상황에서 상대 골키퍼가 펀칭을 하자, 페널티박스 바로 밖에서 잡았다. 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 날렸지만, 빗나갔다. 손흥민은 머리를 감싸며 아쉬워했다.

경기는 뉴잉글랜드의 주도 속 이어졌다. 전반 10분 LA FC 수비 실수를 틈타 레오나르도 캄파나가 강력한 슈팅을 날렸지만, 요리스가 잘 막아냈다. 18분에는 브라이언 세바요스가 코너킥 상황에서 헤더를 시도했다. 골대를 맞고 나왔다. 34분에는 카를로스 길의 백 힐 패스를 캄파나가 강력한 왼발 슈팅으로 연결했다. 골대를 살짝 넘어갔다. LA FC는 44분 손흥민의 멋진 킬패스를 받아 부앙가가 수비를 앞에 두고 슈팅까지 했지만, 맞고 나왔다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

