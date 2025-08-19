스포츠토토, 유럽 축구 개막 맞아 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모…

스포츠조선

스포츠토토, 유럽 축구 개막 맞아 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모션 개시

기사입력 2025-08-19 12:00


스포츠토토, 유럽 축구 개막 맞아 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모션 개시

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 13일부터 9월14일까지 약 한 달간 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 16일부터 막을 올린 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 프리메라라리가, 프랑스 리그1을 비롯해, 23일 시즌 첫 경기를 시작하는 독일 분데스리가 등 유럽 축구 개막에 맞춰, 건전한 스포츠 응원 문화를 확산하고자 기획됐다.

'多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모션은 크게 두 가지 이벤트로 구성됐다. 먼저, '신규 가입' 회원들을 위한 이벤트다. 행사 기간 내 베트맨에 새롭게 회원 가입을 마친 이용자에게는 1만 원 상당의 벳머니를 즉시 지급한다.

두 번째는 유럽 축구 리그 대상 '축구토토 구매 이벤트'다. 1, 2차 기간 동안 구매한 축구토토 게임(승무패ㆍ스페셜ㆍ매치)의 구매 금액을 합산해 금액대별로 추첨을 진행한다. 금액대별 추첨 인원과 지급되는 벳머니는 5만원 이상(1500명·5000원), 10만원 이상(500명·1만원), 20만원 이상(100명·2만원), 30만원 이상(50명·3만원)이다.

이와 관련해 1차는 13일부터 31일까지, 2차는 9월1일부터 14일까지 진행하며, 각 차수별 당첨자는 각각 9월3일과 17일 발표한다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 多함께 즐기는 벳머니 페스타는 유럽 축구 개막을 기다려온 스포츠팬들을 위해 특별히 마련된 프로모션"이라며 "두 가지 이벤트를 통해 더욱 흥미진진한 관람과 함께 건전한 스포츠 응원 문화가 안착하길 기원한다"고 전했다.

축구토토 게임은 온ㆍ오프라인으로 발매된다. 다만, 해당 이벤트는 베트맨 사이트를 통해 구매한 온라인 고객에 대해서만 적용되며, 지급받은 벳머니는 100원 이상부터 100원 단위로 사용이 가능하다. 단, 예치금 또는 현금으로 전환되지 않고, 지급 후 7일 내에 사용하지 않을 경우, 자동으로 소멸된다는 점을 유의해야 한다.

한편, 이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com


