스포츠토토, 유럽 축구 개막 맞아 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모…

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 13일부터 9월14일까지 약 한 달간 '多함께 즐기는 벳머니 페스타' 프로모션을 진행한다.
두 번째는 유럽 축구 리그 대상 '축구토토 구매 이벤트'다. 1, 2차 기간 동안 구매한 축구토토 게임(승무패ㆍ스페셜ㆍ매치)의 구매 금액을 합산해 금액대별로 추첨을 진행한다. 금액대별 추첨 인원과 지급되는 벳머니는 5만원 이상(1500명·5000원), 10만원 이상(500명·1만원), 20만원 이상(100명·2만원), 30만원 이상(50명·3만원)이다.
이와 관련해 1차는 13일부터 31일까지, 2차는 9월1일부터 14일까지 진행하며, 각 차수별 당첨자는 각각 9월3일과 17일 발표한다.
축구토토 게임은 온ㆍ오프라인으로 발매된다. 다만, 해당 이벤트는 베트맨 사이트를 통해 구매한 온라인 고객에 대해서만 적용되며, 지급받은 벳머니는 100원 이상부터 100원 단위로 사용이 가능하다. 단, 예치금 또는 현금으로 전환되지 않고, 지급 후 7일 내에 사용하지 않을 경우, 자동으로 소멸된다는 점을 유의해야 한다.
한편, 이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
