[오피셜]'대구의 신' 세징야, 7월 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]대구FC의 '절대 에이스' 세징야가 2025시즌 7월 K리그 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 수상자로 선정됐다.
동원F&B가 후원하는 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골'은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상이다. 수상자는 K리그 멤버십 애플리케이션 'Kick'을 통한 팬 투표로 결정되며, 팬들은 두 명의 후보를 대상으로 기간 내 1일 1회씩, 총 3회 참여할 수 있다.
세징야는 22라운드 김천 상무전 전반 18분 골문 구석으로 향하는 기습적인 중거리 슈팅으로 골망을 갈랐다. 린가드는 22라운드 울산HD전서 전반 41분 황도윤의 패스를 이어받아 상대 골키퍼의 키를 넘기는 그림 같은 발리슛을 성공시켰다.
'Kick' 팬 투표는 이번 달 14일부터 16일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 세징야가 6883표(63%)를 얻어, 4012표(37%)를 받은 린가드를 제치고 '7월 이달의 골'을 차지했다. 세징야는 4월에 이어 올 시즌 두 번째 이달의 골을 수상하게 됐다.
동원F&B의 먹는샘물 브랜드 동원샘물은 경기도 연천군, 충북 괴산군, 전북 완주군 등의 청정지역 심층 암반수를 취수해 천연 미네랄이 풍부한 친환경 생수다. 동원F&B는 자체 캐릭터인 '건강수'를 통해 SNS에서 MZ세대와 소통하고 있으며 공병 경량화, 무라벨 도입 등 친환경 요소를 강화하는 ESG 경영에도 앞장서고 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com