스포츠조선

"우승 보너스 10억! 중국 축구 스케일이 다르다" 서정원팀 잡고 초흥분한 구단주의 통큰 약속

기사입력 2025-08-21 06:45


"우승 보너스 10억! 중국 축구 스케일이 다르다" 서정원팀 잡고 초흥분…

[스포츠조선 윤진만 기자]중국슈퍼리그 클럽 허난FC가 31년만의 컵대회 결승 진출에 통큰 보너스를 약속했다.

중국 스포츠매체 '동방스포츠데일리'는 20일 '허난 구단이 선수단의 2025년 중국 FA컵(CFA컵) 우승을 장려하기 위해 500만위안(약 10억원)의 보너스를 제시했다. 이는 구단 역사상 최대 규모로, 잔류 보너스를 훨씬 뛰어넘는 액수'라고 보도했다.

부동산 재벌 후바오썬이 구단주로 있는 허난의 통큰 약속은 19일 청두 룽청과의 FA컵 준결승전 승리 이후에 이뤄진 것으로 보인다. 허난은 청두 원정에서 0-0으로 비긴 후 승부차기에서 4대3으로 승리하며 결승 티켓을 거머쥐었다.

한국 축구 레전드 서정원 감독이 이끄는 청두는 두번째 키커 호물로, 다섯번째 키커 티모가 잇달아 실축하는 불운 끝에 결승행에 실패했다. 호물로와 티모는 각각 부산과 광주 소속으로 K리그 무대를 누비던 선수들이다.

객관적 전력 열세를 극복하기 위한 '120분 전략'이 주효했다. 올 시즌 도중 지휘봉을 잡은 포르투갈 출신 다니엘 라모스 허난 감독은 "허난 축구는 역사를 만들었다. 강팀을 꺾고 당당하게 결승에 진출했다. 청두는 많은 통계에서 우리보다 앞서 있는 매우 강력한 팀이지만, 우리는 올바른 접근 방식으로 승리했다"라고 소감을 말했다.
"우승 보너스 10억! 중국 축구 스케일이 다르다" 서정원팀 잡고 초흥분…
허난은 6월 저장과의 16강에서 후반에만 3골을 몰아친 끝에 3대2 대역전승을 거뒀고, 7월엔 '강호' 상하이 선화를 만나 3-3으로 비긴 후 승부차기에서 8대7로 승리하며 기적처럼 준결승에 올랐다.

올시즌 초반까지 남기일 전 제주 감독이 이끌었던 허난은 중국슈퍼리그 21라운드 현재 강등권과 불과 승점 4점차인 12위에 처져있다. 최근 4경기에서 3패를 당할 정도로 흐름도 좋지 않지만, 유독 컵대회에서만큼은 다른 모습을 보이고 있다.

중국 포털 '소후닷컴'은 '허난은 최근 몇 년간 기대 이하의 리그 성적과 내부 인사 교체와 맞물려 심각한 회의론에 직면했다. 이번 FA컵은 압박감을 해소하고 사기를 북돋울 중요한 기회다. 연전연승을 기록하고 새로운 역사를 썼을뿐 아니라 경기 내내 드라마틱하고 흥미진진한 장면을 연출해 홈팬들의 응원을 불러일으켰다'라고 현지 분위기를 전했다.

500여명의 허난팬이 청두 원정길에 오른 건 대단히 이례적이라고 이 매체는 덧붙였다.


"우승 보너스 10억! 중국 축구 스케일이 다르다" 서정원팀 잡고 초흥분…

축구계에서 보기 드문 3경기 연속 '자이언트 킬링'에 성공한 허난은 우승 보너스 10억원을 따기까지 단 한 고비만을 남겨뒀다. 12월5일 쑤저우의 올림픽스포츠센터에서 베이징 궈안과 우승컵을 두고 격돌한다.

전 바르셀로나 사령탑 키케 세티엔 감독이 이끄는 베이징은 20일 위난 위쿤을 7대0으로 대파하고 2018년 이후 7년만에 결승에 올랐다.

CFA컵 우승팀은 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출권이 주어진다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 700억 건물주인데 매일 배달 신세 "집밥은 몇 년째 못 먹어"

2.

유진, '2년째 쉬는' ♥기태영 저격 "연기 오래 안 해서 어색"

3.

선우용여, LA '부동산업' 아들 집 공개..직접 꾸민 꿈의 '한국식 집'

4.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

5.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…'HERE WE GO'급 확인, 맨시티 합의 실패

3.

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행, 올킬 소감은

4.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

5.

'HERE WE GO'급 단독 보도! "강인아 GOODBYE" 얼굴 찢어져도 뛴 유럽 최고 GK, 과르디올라 손잡고 英 입성 임박 "2030년까지 계약"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…'HERE WE GO'급 확인, 맨시티 합의 실패

3.

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행, 올킬 소감은

4.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

5.

'HERE WE GO'급 단독 보도! "강인아 GOODBYE" 얼굴 찢어져도 뛴 유럽 최고 GK, 과르디올라 손잡고 英 입성 임박 "2030년까지 계약"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.