"왕은 죽었고, 새 왕이 필요하다" 회장 피셜까지 등장!…에제 아스널행 …

[스포츠조선 강우진 기자]크리스탈 팰리스가 에이스 공격수 에베레치 에제의 이탈을 인정했다. 에제는 아스널로 떠날 것으로 보인다.
앞서 에제는 토트넘으로의 이적이 임박했다고 전해졌으나 라이벌 아스널이 빠르게 움직이면서 가로채기에 성공하는 모양새다.
글라스너 감독은 최근 기자회견에서 "나는 크리스탈 팰리스의 감독이고, 이제 에제가 다시는 우리를 위해 뛰지 않을 것이라 생각한다"며 "노팅엄 포레스트전과 프레드릭스타드 2차전에 대비해야 하고, 에제 없는 전력으로 계획한다"라고 말했다.
구단도 에제가 떠나는 것을 인정했고, 팀이 처한 문제 역시 인지하고 있다.
스티브 패리시 크리스탈 팰리스 회장은 인터뷰에서 "받아들여야 한다. 에제는 구단에 환상적인 기여를 했고, 모두가 그를 사랑한다. 이제 그는 또 다른 목표를 이루러 떠난다"며 "왕은 죽었고, 새로운 왕이 필요하다. 우리는 앞으로 나아가야 하고, 글라스너 감독과 팀을 도울 새로운 선수들을 찾아야 한다"라고 전했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com