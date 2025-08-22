'사상 첫 유스 챔피언십 중·고등부 동시 제패' 부산, '2025 GRO…

|
|
|
[스포츠조선 이현석 기자]한국프로축구연맹이 주최한 '2025 GROUND.N K리그 U15 챔피언십'이 부산의 우승으로 막을 내렸다. 저학년 대회인 K리그 U14 챔피언십에서는 수원이 우승을 차지했다.
이번 대회에서 부산은 조별리그 1차전에서 전북에게 졌으나, 이후 제주, 안양을 차례로 꺾고 16강에 안착했다. 본선에 오른 뒤에는 서울 상대 승부차기 승리에 이어 서울이랜드, 부천을 연달아 제압한 뒤 사상 첫 대회 결승에 올랐고, 우승컵까지 들어 올렸다.
특히 부산은 지난달 U18(개성고)이 챔피언십 우승컵을 들어 올린 데 이어, 이번에는 U15까지 챔피언십 우승을 차지하며 사상 첫 유스 챔피언십 중·고등부 동시 제패를 기록했다.
저학년 대회인 'GROUND.N K리그 U14 챔피언십'에서는 수원이 우승했다. 수원은 20일 결승전에서 충북청주를 만나 2대1로 승리했다.
K리그 유스 챔피언십은 유소년 선수들의 기량 발전을 위한 다양한 시도를 거듭하며 국내 최고의 유소년 대회로 자리매김했다. 올해도 ▲전 경기 영상 분석 데이터 제공, ▲EPTS를 활용한 피지컬 데이터 제공, ▲야간 경기 개최, ▲쿨링브레이크 실시 등 선수단을 배려한 수준 높은 대회 운영을 지속했다. 토너먼트부터는 유튜브를 통해 전 경기가 생중계됐고, 결승전은 축구 중심 스포츠전문채널 skySports를 통해 TV 생중계됐다.
또한, EA SPORTS™ FC Online을 국내에서 서비스하는 넥슨이 4년 연속 대회 타이틀 스폰서로 나서 많은 지원을 했다. 연맹과 넥슨은 지난 2022년 K리그 유소년 축구 지원 프로젝트 'GROUND.N'을 공동 출범해 챔피언십, 스토브리그 등 다양한 활동을 함께 진행하고 있다.
'2025 GROUND.N K리그 유스 챔피언십'은 7월 11일부터 17일까지 경상북도 영덕군에서 열린 U12&11(초등부) 챔피언십을 시작으로, 7월 12일부터 24일까지 충청남도 천안시에서 열린 U18&17(고등부) 챔피언십, 8월 9일부터 21일까지 충청남도 천안시에서 열린 U15&14(중등부) 챔피언십까지 전 연령대에 걸쳐 실시하며 올해 대회를 성공적으로 마무리했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
<2025 GROUND.N K리그 U15 챔피언십 시상 내역>
우승 : 부산
준우승 : 전북
3위(공동) : 울산, 부천
페어플레이팀 : 울산
최우수선수상 : 김동욱(부산)
우수선수상 : 곽지후(전북)
득점상 : 김나다니엘진우(부산)
공격상 : 배호진(울산)
수비상 : 이주안(부산)
GK상 : 문지호(부산)
베스트영플레이어상 : 장재영(부산)
최우수지도자상 : 박형주 감독, 이지호 코치(이상 부산)
우수지도자상 : 신용주 감독, 김성환 코치(이상 전북)
<2025 GROUND.N K리그 U14 챔피언십 시상 내역>
우승 : 수원
준우승 : 충북청주
3위(공동) : 경남, 수원FC
페어플레이팀 : 수원FC
최우수선수상 : 황석현(수원)
우수선수상 : 유성민(충북청주)
최다득점상 : 허율(울산)
공격상 : 나정빈(경남)
수비상 : 김태연(수원)
GK상 : 이석민(수원)
베스트영플레이어상 : 류승윤(수원)
최우수지도자상 : 이종찬, 노영수(이상 수원)
우수지도자상 : 최정한, 박승우(이상 충북청주)