스포츠조선

'경고받고 돈벌이?'호주리그에서 불법베팅 일본선수 철퇴 맞아…고의 태클로 베팅 조작, 호주 법원 벌금형 선고

기사입력 2025-08-22 17:27


'경고받고 돈벌이?'호주리그에서 불법베팅 일본선수 철퇴 맞아…고의 태클로…
사진출처=웨스턴 유나이티드 인스타그램

'경고받고 돈벌이?'호주리그에서 불법베팅 일본선수 철퇴 맞아…고의 태클로…
단자키 리코의 도박 사건을 대서특필한 멜버른 유력지 헤럴드 선의 메인 화면 캡처

[스포츠조선 최만식 기자] 호주 A리그에서 불법 스포츠 베팅을 벌인 일본 선수들이 법원 철퇴를 맞았다.

22일(한국시각) 호주 매체들에 따르면 호주 멜버른 법원은 스포츠 도박 베팅 사기죄로 기소된 단자키 리코(25)에 대한 판결 공판에서 5000호주달러(약 447만원)의 벌금형을 선고했다.

단자키는 A리그 웨스턴 유나이티드 소속이던 지난 4~5월 A리그 경기에서 온라인 스포츠 도박을 통해 부당한 이득을 얻기 위해 이상 행동을 하는 등 가담한 혐의로 적발돼 기소됐다.

그는 스포츠 도박 사이트에서 경기 중 옐로카드를 받는 항목에 직접 베팅을 한 뒤, 실제 경기에서 고의성 반칙으로 옐로카드를 받는 방식 등으로 부당 이득을 취한 것으로 알려졌다.

단자키는 2부리그에서 뛰던 같은 일본 출신의 유타 히라야마(27)와 공모해 이같은 범행을 저지른 것으로 나타났다. 이같은 수법으로 세 번의 경기에서 얻은 이득은 1만6000호주달러 정도였으며, 이 가운데 70%는 단자키가 챙기기로 했다 한다.


'경고받고 돈벌이?'호주리그에서 불법베팅 일본선수 철퇴 맞아…고의 태클로…
호주 웨스턴 유나이티드에서 뛰던 단자키 리코. 사진출처=웨스턴 유나이티드 인스타그램

'경고받고 돈벌이?'호주리그에서 불법베팅 일본선수 철퇴 맞아…고의 태클로…
사진출처=웨스턴 유나이티드 인스타그램
단자키는 당초 변호인을 선임해 초범인 만큼 기소유예를 법원에 호소했으나 받아들여지지 않았다.

재판부는 이날 판결문에서 "숭고한 스포츠의 정신을 위반했고, 전원이 같은 목표를 향해 힘을 다한다고 하는 이상과 신뢰에 대한 배신 행위이자 합법적인 베팅 시장 질서에도 해를 끼쳤다"고 질타하면서도 "두 피고가 수사 초기 단계에서 죄를 인정한 점 등을 고려해, 5000호주달러의 벌금형이 상당하다"라고 적시했다.

단자키는 이번 사건으로 인해 6월 1일자로 웨스턴 구단과의 계약이 만료돼 사실상 방출됐고, 호주축구협회는 임시 출장 정지 조치를 내렸다.

일본 청소년대표를 거쳐 홋카이도 콘사돌레 삿포로에서 프로 데뷔한 단자키는 유럽까지 진출했다가 지난 2023년 웨스턴 유나이티드에 입단했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

2.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

3.

김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임신 "부모가 됩니다"

4.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

5.

방탄소년단 정국 84억 뺏은 中 해커 총책 검거…대기업 회장도 당해[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

1등 LG가 온다.. KIA 라인업 떴다 → 김선빈-최형우-나성범 클린업

3.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

'5연패 대위기' 한화, 폰세 앞세운 선발 라인업 공개 "변화 없이 간다"[대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

1등 LG가 온다.. KIA 라인업 떴다 → 김선빈-최형우-나성범 클린업

3.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

'5연패 대위기' 한화, 폰세 앞세운 선발 라인업 공개 "변화 없이 간다"[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.