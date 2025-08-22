개막부터 '판정논란' 라리가 '사후 판정 제도' 신규 도입에도 시끌…문제…

|
[스포츠조선 최만식 기자] 스페인 프리메라리가가 판정 사후 검증 제도를 도입키로 했으나 도입 시기를 놓고 논란을 겪고 있다.
그러자 마요르카 선수들이 주심에게 몰려가 거세게 항의했고, 판정은 번복되지 않은 채 경기가 진행됐다.
라리가의 기술심판위원회(CTA)가 각 라운드 종료 후에 물의를 일으킨 판정을 검증하는 새로운 제도를 시행키로 했다는 것. 이 제도가 적용되면 이번에 논란이 된 토레스의 골이 시험대에 오르게 된다.
하지만 적용 시기가 또다른 논란이다. 제도의 시행이 9월 A매치 주간을 끝낸 뒤 4라운드부터이기 때문이다. 결국 지난 바르셀로나-마요르카전은 분석 대상이 안 된다.
이로 인해 판정의 공정성을 확보할 수 있는 좋은 제도를 마련해놓고 시행 시기를 개막 이후로 미룬 것에 대한 축구팬들의 불만도 터져나오고 있다.
라리가가 즉각 시행을 하지 못하는 것은 판정을 검증하는 위원을 아직 선정하는 단계이기 때문인 것으로 알려졌다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com