“레전드 쏘니” 손흥민 애착인형, 한국 사랑 진짜 뭐야?...박지성 레전…

[스포츠조선 김대식 기자]파페 마타르 사르는 한국 축구 팬들이 싫어할 수가 없다.
사르는 박지성의 유니폼을 입고 해맑게 농구 연습을 하면서 맨체스터 시티 원정 승리를 즐기고 있는 중이었다.
당시 파페 사르는 "손흥민은 정말 착하다. 처음 만난 날부터 우리는 잘 지냈다. 좋은 우정을 가지고 있다. 나를 많이 도와주고, 경기장 안팎에서 조언을 해준다. 정말 고맙다. 손흥민은 내가 팀에서 가장 좋아하는 사람 중 한 명"이라고 밝힐 정도였다.
파페 사르는 한국에서 손흥민의 토트넘 마지막 경기를 끝낸 후에도 "토트넘과 프리미어리그의 전설에게, 손흥민의 리더십과 친구와의 모든 추억에 감사드린다, 당신이 이 클럽에 얼마나 큰 의미를 가진 존재인지 보며 정말 큰 영감을 받았다. 그 여정의 일부가 될 수 있어 영광이었다. 손흥민이 토트넘에서 우승자의 모습으로 떠나게 되어 기쁘며, 다음 여정에서도 행운이 함께하길 바란다. 고맙다"며 진심이 담긴 이별의 메시지까지 적어 감동을 줬다.
