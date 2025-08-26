성대한 작별식 마친 돈나룸마, 여전히 PSG에 있다...맨시티 유력하지만…

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]잔루이지 돈나룸마가 여전히 파리생제르맹(PSG)에 남아 있다.
특정 인물의 이름을 거명하진 않았지만, '누군가'는 루이스 엔리케 PSG 감독 혹은 특정 수뇌부라고 추정할 수 있다. 엔리케 감독은 돈나룸마의 슈퍼컵 엔트리 제외와 관련해 "100% 내 결정이고 내 책임"이라고 밝힌 바 있다.
돈나룸마는 "한 번 더 파르크 데 프랭스에서 팬들의 눈을 바라보며 작별 인사를 할 기회가 있기를 바란다. 그러지 못하더라도 여러분에 대한 애정은 그 무엇과도 바꿀 수 없이 소중하다는 걸 알아줬으면 좋겠다. 절대 잊지 못할 거다. 모든 감정과 마법같은 밤, 집에 있는 것처럼 편안하게 해준 기억을 항상 내 마음 속에 간직할 것"이라고 말했다.
|
사실상 결별 선언이었다. 돈나룸마의 에이전트인 엔조 라이올라는 "지지오(돈나룸마)의 발언은 이 젊은 선수가 깊은 실망감을 느끼고 있음을 분명하게 보여준다. 정말 충격적이다. 4년간 쌓아온 존경심과 대단한 성과가 단 10일만에 무너졌다. PSG와 함께 이뤄낸 모든 것이 물거품이 될 위기에 처했다"라고 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서 말했다.
라이올라는 이어 "지난 10일 동안 일어난 일은 예상하지 못했다. 돈나룸마를 내보낸 것은 존중심이 크게 부족한 것"이라고 분노를 표출했다. "연봉을 삭감할 의향까지 내비쳤지만, 그때마다 PSG 구단이 재계약 조건을 변경했다"며 변호사를 통해 법적 조치도 불사하겠다는 입장도 전달했다.
AC밀란 유스 출신으로 2021년 AC밀란을 떠나 PSG에 입단한 돈나룸마는 4년간 주전 수문장으로 골문을 지켰다. 기복이 심하다는 혹평을 받기도 했지만, 2024~2025시즌 최고의 선방 능력을 과시하며 PSG의 구단 첫 트레블에 일조했다.
|
|
그 감동적인 순간 이후 3일이 지난 지금도 돈나룸마는 여전히 PSG를 떠나지 않았다. 행선지는 일찌감치 맨시티로 정해진 분위기였다. 펩 과르디올라 맨시티 감독은 돈나룸마와 직접 통화까지 한 것으로 전해졌다. 하지만 이후 추가소식이 들려오지 않고 있다.
RMC에 따르면, 맨시티는 돈나룸마와 개인 합의를 거의 마쳤다. 하지만 이적료 협상에서 난항을 겪고 있다. PSG는 5000만유로를 원하고 있지만, 맨시티는 계약기간이 1년 밖에 남지 않은 선수에게 이 정도 금액을 투자할 생각이 없다. 여기에 에데르송의 이적이 아직 성사되지 않았다. 맨시티는 3000만에서 3500만유로 정도를 생각하고 있다. 갭이 꽤 크기는 하지만, PSG가 올 여름 돈나룸마를 보내지 못할 경우 한푼도 받지 못한다는 현실을 감안하면, 결국 맨시티가 원하는데로 끝날 공산이 크다는게 RMC의 예상이었다.
