스포츠조선

'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중국 승격팀과 접촉"

기사입력 2025-08-28 10:00


'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김대식 기자]청두 룽청과 재계약 문제를 앓고 있는 서정원 감독이 다른 중국 구단들의 관심을 받고 있다는 소식이다.

중국 넷이즈는 27일(한국시각) '청두의 성공은 다른 야심 있는 구단들의 주목을 끌고 있다. 승격팀 윈난 위쿤은 전력을 강화하기 위해 청두에서 몇몇 핵심 인물을 영입하기를 원하고 있다. 국내 매체 보도에 따르면, 윈난은 이미 청두의 핵심 인물인 감독 서정원과 미드필더 저우딩양과 접촉을 진행했으며, 두 사람이 합류하기를 바라고 있다. 청두이 현재 수준까지 성장할 수 있었던 데에는 사령탑 서정원과 중후방의 핵심 저우딩양의 역할이 절대적이었다'고 보도했다.

서정원 감독은 지금의 청두를 만들었다. 2018년에 창단한 청두는 2021시즌부터 서정원 감독 체제에서 중국 리그 판도를 바꾸는데 성공했다. 서정원 감독은 부임하자마자 청두를 중국 슈퍼리그 승격으로 이끌었다.

슈퍼리그 첫 도전장을 내민 2022시즌에 승격팀 돌풍을 일으키면서 리그 5위에 올랐다. 2023시즌에는 순위를 1단계 더 끌어올려 리그 4위에 올랐다. 리그 4위에 오른 청두는 아시아챔피언스리그 엘리트 플레이오프 진출권을 획득했다. 구단 역사상 첫 아시아 무대 진출이었다.

이번 시즌에도 청두는 리그 4위를 달리고 있는 중이다. 1위인 상하이 선화와의 승점 차가 겨우 2점이라 청두는 사상 첫 슈퍼리그 우승에 도전하고 있는 중이다. 서정원 감독은 아시아챔피언스리그 엘리트 플레이오프에서 승리하면서 본선행도 이뤄냈다.


'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중…
사진=소후닷컴
청두의 모든 역사를 만든 서정원 감독이지만 현 수뇌부와 갈등이 있다. 이는 지난 7월 중순에 알려졌다. 서정원 감독도 기자회견에서 구단 수뇌부를 향한 공개적인 비판을 아끼지 않았다. 서정원 감독을 무시한 채 구단의 이적시장 정책이 수립되는 등, 서정원 감독은 쌓인 분노를 쏟아냈다.

구단의 횡포에도 서정원 감독은 안정적으로 팀을 이끌면서 청두는 순항하는 중이다. 서정원 감독과 청두 수뇌부의 갈등도 조금씩 봉합되고 있다는 이야기가 나오고 있지만 서정원 감독 재계약은 아직 이뤄지지 않았다.

넷이즈 역시 '앞서 청두와 서정원 감독 사이에는 재계약 문제를 둘러싼 갈등이 불거진 바 있다. 전임 경영진은 일정 성과를 달성하면 자동 재계약과 함께 큰 폭의 연봉 인상을 약속했지만, 현 경영진은 이 계약 조건에 다른 입장을 보이며 불편한 상황이 생겼다'며 여전히 문제가 완벽히 해결되지 않았다고 분석했다.
'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중…
스포츠조선DB
이어 '만약 윈난이 더 좋은 조건을 제시한다면, 서정원 감독 역시 합류를 택할 수 있다. 그는 청두에서 이미 자신의 지도력을 입증했으며, 최고 수준의 스쿼드를 보유하지 못한 상황에서도 지금의 성과를 만들어낸 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 유럽 출신 감독들과 비교해 그의 연봉이 상대적으로 낮다는 점도, 다른 구단들이 눈독을 들이는 이유다'며 서정원 감독이 다른 중국 구단으로 향할 수도 있다고 전망했다.

윈난 역시 2021년에 창단한 신생팀으로 2022시즌부터 2024년까지 중국 을급(3부리그)에서 갑급리그(2부리그)를 거쳐서 슈퍼리그로 매 시즌 승격을 이뤄낸 팀이다. 이번 시즌에도 리그 8위로 기대 이상의 성과를 내고 있다. 현재 팀을 이끄는 사령탑은 과거 인천 유나이티드를 지도했던 욘 안데르센이다. 안데르센 감독의 계약은 이번 시즌을 끝으로 종료되는 상황이라 윈난은 새로운 사령탑을 찾고 있는 중이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조사 진행중"(전문)

2.

故 변영훈, '촬영 중 헬기 추락' 7명 사망한 대형참사..오늘(28일) 32주기

3.

"내가 뭘 뿌릴지 모르지"…안달난 송다은, BTS 지민 열애설 인증 또 남았나[SC이슈]

4.

코요태 빽가 "신지♥문원 상견례서 화장실行, 몸도 마음도 놀라"[SC리뷰]

5.

'47세' 장우혁, "7월에 만나 11월에 결혼합니다"..♥16살 연하와 예언 이뤄지나 (신랑수업)[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까

2.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

3.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

4.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

5.

오타니-야마모토는 감히 상상도 못할 5일 로테이션, LAD는 커쇼 없었으면 어쩔 뻔?[스조산책 MLB]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까

2.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

3.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

4.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

5.

오타니-야마모토는 감히 상상도 못할 5일 로테이션, LAD는 커쇼 없었으면 어쩔 뻔?[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.