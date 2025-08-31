오나나 안봐도 되나? '매경기가 호러쇼' 맨유, 결국 GK 영입한다...…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]맨유가 발등에 불이 떨어졌다.
맨유는 아모림 감독과 결별도 고민했지만, 힘을 실어주기로 했다. 울버햄턴의 에이스 쿠냐를 시작으로 브렌트포드의 핵심 공격수 음뵈모를 데려왔다. 최전방에는 세슈코까지 더했다. 재정적 문제로 영입이 쉽지 않을 것이라는 예상과 달리, 2억파운드를 넘는, 엄청난 금액을 쏟아부엇다.
아모림 감독은 새로운 맨유를 만들기 위해 내부 정리에 나섰다. '골칫덩이 5총사' 마커스 래시포드, 알레한드로 가르나초, 안토니, 제이든 산초, 타이렐 말라시아를 보내기로 했다. 래시포드 외에는 뜻을 이루지 못했지만, 아모림 감독이 원하는 판을 완전히 만들어줬다. 그래서 올 시즌에 대한 기대는 커졌다. 맨유가 우승할때마다 출시된, 인기게임 GTA가 올해 새롭게 발매된다는 것도 호재였다.
다행히 번리와의 3라운드 홈경기에서 3대2로 승리하며 시즌 첫 승을 신고했다. 초반부터 경기를 주도했지만, 수비 불안으로 어려운 경기를 자초했고, 추가시간 터진 브루노 페르난데스의 골로 가까스로 이겼다. 하지만 맨유를 향한 우려의 목소리는 계속되고 있다. 골문 불안 때문이다. 주전 골키퍼 안드레 오나나는 매경기 호러쇼를 펼치고 있다. 리그컵 패배는 오나나 실책 때문이었다. 지난 시즌부터 맨유 역사상 최악의 골키퍼로 평가받았던 오나나는 올 시즌 더욱 좋지 않은 모습을 보이고 있다.
번리전에는 알타이 바인드르가 선발로 나섰지만, 그 역시 안정감을 주지 못했다. 결국 골키퍼 영입전에 뛰어들었다. 영국 BBC에 따르면, 맨유는 애스턴빌라의 에밀리아노 마르티네스를 다시 영입후보로 올려놓았다. 맨유는 올 여름 마르티네스와 연결됐다. 새로운 도전을 원한 마르티네스가 맨유에 역오퍼를 한 것으로 알려졌다. 마르티네스는 지난 시즌 막판 애스턴빌라 팬들에게 인사를 하며 눈물을 흘리는 등 팀을 떠날 가능성이 높다는 보도가 나온 바 있다. 맨유 역시 마르티네스 영입을 원했지만, 애스턴빌라의 반대로 뜻을 이루지 못했다. 맨유는 이적시장 막판 마르티네스 영입을 시도한다는 계획이지만, 상황은 여의치 않다.
맨유는 뿐만 아니라 로열 앤트워프의 골키퍼 세네 라멘스와 협상하고 있는 것으로 알려졌다. 라멘스는 맨유 이적을 강력히 원하는데다, 자금난에 시달리고 있는 앤트워프는 돈이 필요해 협상이 완료될 공산이 크다. 하지만 라멘스의 경험이 많지 않은만큼, 맨유는 마르티네스 쪽으로 올인할 가능성도 있다.
