HERE WE GO! 2440억 터졌다…알렉산더 이삭 리버풀 이적→EPL 레코드 세운다

기사입력 2025-09-01 23:30


HERE WE GO! 2440억 터졌다…알렉산더 이삭 리버풀 이적→EPL…
사진=로마노 SNS

HERE WE GO! 2440억 터졌다…알렉산더 이삭 리버풀 이적→EPL…
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]알렉산더 이삭이 리버풀로 향한다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 1일(한국시각) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알렉산더 이삭의 리버풀행이 확정됐다고 밝혔다.

로마노는 "1억3000만 파운드(약 2440억원)의 이적료에 합의가 이루어졌다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역대 최고 이적이다"라며 "이삭은 몇 달 전부터 합의된 장기 계약에 따라, 리버풀 선수로서 메디컬 테스트를 받기 위해 이동 중"이라고 전했다.

또 로마노는 "이삭에게는 언제나 오직 리버풀뿐이었다"라고 덧붙였다.


HERE WE GO! 2440억 터졌다…알렉산더 이삭 리버풀 이적→EPL…
로이터 연합뉴스
이삭의 파격적인 금액은 프리미어리그 역사에 남을 것으로 보인다. 뉴캐슬과의 동행을 거부한 이삭이 결국에는 리버풀로 이적하며 만족스러운 이적시장을 보냈다. 리버풀은 이번 이적시장에서 플로리안 비르츠라는 대형 영입에 이어 또 하나의 엄청난 영입을 성사시켰다. 이번 시즌 한층 더 강력한 팀으로 탈바꿈하게 됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

