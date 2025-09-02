'미국행' 손흥민 관련 첫 논란, 경기장 외톨이 됐다..."SON, 더 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 앞에서 공만 기다리는 모습을 축구팬들은 원하지 않았을 것이다.
LA FC는 1일(한국시각) 미국 캘리포니아의 BMO 스타디움에서 열린 샌디에이고FC와 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 31라운드에서 1대2 역전패를 당했다. 손흥민은 안타깝게도 홈데뷔전에서 LA FC 이적 후 첫 패배를 맛봤다. 이번 패배로 LA FC는 리그 5위를 유지했다.
매체는 '토트넘 시절 주로 윙어였던 손흥민은 LA FC에서 스트라이커로 배치됐다. 득점 선두 데니스 부앙가가 한쪽에서, 떠오르는 스타 다비드 마르티네스가 다른 쪽에서 지원했지만, 손흥민은 후반 들어 양 팀이 지쳐 공간이 열리기 전까지는 공을 많이 만지지 못했다'고 비판했다.
손흥민은 첫 경기에서 페널티킥을 유도했고, 선발 데뷔전에서는 도움을 기록했다. 3번째 경기였던 FC 댈러스전에서는 환상적인 프리킥 득점을 터트렸다. 하지만 아직까지는 오픈플레이 득점이 없다.
아직까지는 표본이 부족한 것도 사실이며 시즌 도중에 합류했기 때문에 동료들과 호흡을 맞춰볼 시간도 부족했을 손흥민이다. 손흥민의 능력이 MLS와 비교해 압도적이라는 건 짧은 시간인데도 벌써 증명이 됐다.
하지만 손흥민이 경기장에서 마치 외톨이처럼 공을 받지 못하는 상황이 자주 연출된다면 비판은 쉽게 사라지지 않을 것이다.