스포츠조선

'임신한 아내 배신한 불륜남' 논란의 토트넘 신입생, EPL 최고 이적 1위 선정..."리그 최강 거친 수비형 미드필더"

기사입력 2025-09-03 05:29


'임신한 아내 배신한 불륜남' 논란의 토트넘 신입생, EPL 최고 이적 …
사진=팔리냐 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 임대로 데려온 주앙 팔리냐가 이번 여름 이적시장 프리미어리그(EPL) 최고 영입으로 꼽혔다.

영국 디 애슬래틱은 2일(한국시각) 2025~2026시즌 EPL 여름 이적시장이 마무리된 후 리그에서 발생한 155건의 영입의 순위를 매겨 발표했다. 최고의 영입부터 최악의 영입을 줄 세우기한 것이다.

이번 여름 이적시장에는 유독 큰 건의 이적이 많이 발생했다. 리버풀이 중심에 섰다. 논란의 알렉산더 이삭 영입부터 시작해 플로리안 비르츠, 위고 에키티케 등 초대형 영입을 많이 했다. 맨체스터 유나이티드도 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 베냐민 세슈코를 데려와 공격진 물갈이에 성공했다. 아스널도 마르틴 수비멘디, 빅토르 요케레스 등 굵직한 선수를 데려왔다.
'임신한 아내 배신한 불륜남' 논란의 토트넘 신입생, EPL 최고 이적 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그런데도 불구하고, EPL 여름 이적시장 1위에 오른 선수는 팔리냐였다. 디 애슬래틱은 '이 목록은 순수한 기량만을 기준으로 한 것이 아니다. 비용 대비 효율성, 계약한 팀에 얼마나 중요한 역할을 할 것인지, 그리고 특정 포지션에서 절실히 필요한 부분을 채울 수 있는지를 종합적으로 고려했다'고 먼저 기준을 밝혔다.

팔리냐가 1위에 선정된 이유는 이러했다. 매체는 '풀럼에서의 2년 동안, 팔리냐는 EPL에서 아마도 최고의 '거친 수비형 미드필더'였고, 유럽에서도 최고 중 한 명이었다. 토트넘이 그를 헐값에 다시 잉글랜드로 데려온 것은 오랫동안 부족했던 중원에 강인함을 더해준다. 팔리냐는 수비를 단단히 보강할 뿐만 아니라, 창의적인 선수들이 빛을 발할 수 있도록 도와줄 것이다'고 평가했다.

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 공격진의 뒤를 받쳐줄 수 있는 강력한 수비형 미드필더를 원했다. 이브 비수마가 팀에서 낙제점을 받은 가운데, 베테랑 미드필더를 추가하길 원했다. 바이에른으로 이적한 뒤에 완전히 망한 영입이 되고 있던 팔리냐를 임대로 데려왔다. 토트넘은 소정의 임대료와 선택 영입 조항을 통해서 팔리냐를 부담없이 품게 됐다.
'임신한 아내 배신한 불륜남' 논란의 토트넘 신입생, EPL 최고 이적 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
사실 팔리냐 영입에 대해서 우려하는 시선이 존재했다. 풀럼에서 정말 뛰어난 활약을 펼쳤으나 바이에른으로 이적한 후에 사생활과 부상 문제로 심각한 부진에 빠진 선수였기 때문이다. 특히 사생활 문제가 심각했다. 팔리냐는 임신한 와이프를 두고 불륜을 저지른 게 드러나 축구팬들에게 충격을 줬다. 곧바로 팔리냐는 이혼 절차를 밟아야만 했다.

바이에른에서 처참하게 실패했지만 팔리냐는 토트넘으로 이적하자마자 곧바로 활약하고 있는 중이다. 풀럼 시절에 보여줬던 탄탄한 수비력과 함께 팀의 궂은일을 처리해주는 팔리냐의 장점이 토마스 프랭크 감독 축구에 제대로 나타나고 있는 중이다.

지금의 활약을 이어간다면 토트넘은 팔리냐를 무조건 완전 영입할 것으로 보인다. 가성비적인 측면에서 그리고 팀에서 필요했던 역할을 채웠다는 점에서 팔리냐 영입이 높은 평가를 받은 것이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 부인' 송하윤, 반포고 동창들 나섰다 "초유의 여학생 폭행사건, 강제전학 소문 확산"

2.

'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"

3.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

4.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

5.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]

2.

한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격

3.

아직도 안좋은가... 김현수 또 선발제외. 2군 완봉승 유망주 1군 콜업[잠실 현장]

4.

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs 9S 유영찬. 염갈량이 뽑은 8월 MVP는?[잠실 코멘트]

5.

"오 예, 리얼리 굿" → 손절 당한 김하성을 왜? 애틀란타는 1800만불이 소액인가. 눈 딱 감고 '희망회로' 돌렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]

2.

한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격

3.

아직도 안좋은가... 김현수 또 선발제외. 2군 완봉승 유망주 1군 콜업[잠실 현장]

4.

'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs 9S 유영찬. 염갈량이 뽑은 8월 MVP는?[잠실 코멘트]

5.

"오 예, 리얼리 굿" → 손절 당한 김하성을 왜? 애틀란타는 1800만불이 소액인가. 눈 딱 감고 '희망회로' 돌렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.