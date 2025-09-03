獨 1티어 '오현규 이적 무산' 관심 집중!→십자인대 부상이 원인…'예상…

스포츠조선

獨 1티어 '오현규 이적 무산' 관심 집중!→십자인대 부상이 원인…'예상보다 심각' 후유증 배제 못한다

최종수정 2025-09-03 06:55

사진=플레텐베르크 SNS

[스포츠조선 강우진 기자]독일의 유력지가 오현규의 이적 무산 배경에 대해 상세히 서술했다. 현지에서도 슈투트가르트로의 이적이 유력한 상황에서 메디컬 테스트를 통과하지 못한 뒷배경에 대해 설명이 필요하다고 봤다.

독일 빌트는 2일(한국시각) 슈투트가르트의 이번 여름 이적시장이 충격적인 결말을 맞았다고 전했다.

매체는 "헹크(벨기에)의 스트라이커 오현규(24)가 슈투트가르트에 도착했다. 그러나 이적 대신 그는 다시 벨기에로 돌아가야 한다. 볼테마데의 대체자로 계획된 이적은 결국 무산됐다"라며 "오현규는 메디컬 테스트를 통과하지 못했다. 그리고 슈트트가르트는 예정했던 공격수 영입을 하지 못했다"라고 설명했다.


파비안 볼게무트 슈투트가르트 단장은 빌트와의 인터뷰에서 이번 이적 무산에 대해 "우리는 오현규를 오랜 기간 주시해왔다. 닉 볼테마데(뉴캐슬)를 떠나보낸 상황에서 그가 우리에게 포지션적으로 확실히 도움이 될 것이라고 팀 전체가 확신했다"라며 "그래서 신속히 실행 단계에 들어갔고, 최종 협상을 위해 선수를 슈투트가르트로 불렀다"라고 말했다.

또 볼게무트 단장은 "그러나 현장에서의 대화와 세부적인 사항을 조율하는 과정에서 점점 더 많은 복잡한 문제들이 발생했고, 결국 합의와 이적은 불가능해졌다"라고 했다.

볼게무트 단장은 오현규 이적 무산의 이유에 대해 구체적으로 밝히지 않았다고 한다. 오현규를 보호하려는 의도도 있어 보인다.

매체는 "오현규는 9년 전 십자인대 부상을 당했다. 이후 별다른 문제 없이 뛰어왔지만, 메디컬 테스트에서 슈투트가르트가 우려할 만한 징후가 발견된 것으로 알려졌다"라고 전했다. 슈투트가르트가 내린 위험성 평가에 따르면, 오현규의 무릎 문제는 처음 예상보다 심각할 수 있으며 잠재적인 후유증을 배제할 수 없다고 한다.


이에 따라 슈투트가르트와 헹크는 이적시장 마감 막판 재협상에 들어갔다. 당초 슈투트가르트는 오현규에게 2500만 유로(약 400억원) 이상을 지불할 준비가 돼 있던 것으로 알려졌다. 그러나 메디컬 테스트 이후 슈투트가르트는 2000만 유로(약 324억원) 규모로 이적을 추진하려 한 것으로 전해졌다. 임대 이적으로 전환도 고려했다고 한다.


이로 인해 결국 양 구단은 합의에 이르지 못했다. 헹크는 이미 주전 공격수 아로코다레를 울버햄튼에 매각한 상태였다. 추가 이적 수익이 절실하지 않았기 때문에 차기 주전 스트라이커인 오현규를 싸게 팔 생각은 없었다.

빌트는 "슈투트가르트는 결국 마감일에 깜짝 공격수 영입에 실패했고, 이번 여름을 마쳤다. 공격수 보강 없이 시즌을 시작하게 된 것"이라며 "오현규는 다시 벨기에로 돌아가게 됐다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

