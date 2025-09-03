스포츠조선

얼마나 맨유가 싫었으면...'최악 영입' 안토니 탈맨유하고 폭풍 눈물 "내가 힘들었던 건 가족만 안다"

기사입력 2025-09-03 07:42


게티이미지

[스포츠조선 김대식 기자]안토니는 맨체스터 유나이티드를 떠나 레알 베티스로 돌아온 뒤에 하염없이 눈물을 흘렸다.

베티스는 1일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 맨체스터 유나이티드와 안토니 완전 이적에 합의했다. 2000년 2월 24일 브라질 상파울루에서 태어난 안토니는 베티스로 복귀했으며, 2030년까지 구단에 머무는 계약을 체결했다'며 안토니 영입을 공식적으로 발표했다.

매체는 '안토니는 2020년 유럽으로 이적했다. 아약스와 맨유를 거친 뒤에 지난 시즌 겨울 이적시장에 처음 레알 베티스에 합류했다. 인상적인 활약으로 26경기에서 9골 6도움을 기록하며, 구단의 유럽 대항전 진출과 역사적인 유로파컨퍼런스리그 결승 진출에 결정적인 역할을 했다'고 안토니를 설명했다.

극적인 타결이었다. 맨유 역사상 최악의 영입생으로 꼽히는 안토니지만 지난 시즌 후반기에 베티스로 임대를 떠나서 엄청난 활약을 보여줬다. 베티스는 안토니를 다시 데려오고 싶은 마음이 강했고, 안토니도 팀을 떠나면 오로지 베티스로 가겠다는 의지를 보였다. 맨유도 안토니를 매각하고 싶어했지만 단순 임대로는 떠나보내지 않겠다는 입장이었다.
최종적으로 맨유와 베티스는 이적료 2500만유로(약 408억원)에 추후에 안토니가 새로운 팀으로 이적했을 때 받는 이적료의 절반을 지급하는 조건으로 합의했다. 안토니도 맨유에서 베티스로 이적하면서 생기는 연봉 감소를 감내하기로 결정했다.

안토니는 베티스 팬들의 열렬한 환호를 받으면서 돌아왔다. 안토니는 베티스 입단식에서 펑펑 눈물을 흘렸다. "오직 내 가족만이 내가 그곳에서 얼마나 힘들었는지 알고 있다. 따로 훈련을 해야 했지만...나는 이 놀라운 순간이 올 것이라는 걸 알고 있었다. 물론 결국 이 일이 성사되지 않을까 두려움도 있었지만, 큰 믿음이 있었기에 기다렸다"며 맨유에서의 힘든 생활을 고백했다.
안토니는 "세비야는 맨체스터보다 훨씬 아름답다. 드디어 내가 여기 있다. 호텔에서 40일 넘게 지냈는데, 정말 힘들었다. 하지만 모두가 내가 베티스로 돌아오고 싶어했다는 것을 알고 있었다. 이제 시간이 더 있는 만큼, 해야 할 일과 성취해야 할 것이 많다. 베티스 팬들의 많은 애정을 느껴서 잠들기가 힘들었다"며 베티스 팬들의 사랑을 느꼈다고 털어놨다.

이어 "나에게 애정은 매우 중요하다. 어떤 돈으로도 그 가치는 살 수 없다. 여기서는 큰 감정과 애정을 느낀다. 항상 나의 첫 선택은 베티스였고, 그래서 마지막 날까지 기다려서 돌아왔다. 이제 나는 이곳에 있고, 내가 사랑하는 도시와 구단에서 행복하다"며 이제는 다시 웃을 수 있다고 말했다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

