스포츠조선

'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 중계권 계약까지 따냈다

기사입력 2025-09-03 08:36


'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 …
AFP연합뉴스

'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 …
AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 이것이 '쏘니 효과'일까.

LA FC가 손흥민(33) 벌린 입을 다물지 못하고 있다. 입단 직후 유니폼이 동난 것부터 1일 BMO스타디움에서 가진 홈 경기에선 2만2000장의 입장권이 완판되는 등 수익 고공 행진을 벌이고 있다.

이번엔 새로운 중계권 계약까지 성사됐다. 미국 경제지 포브스는 3일(한국시각) 'LA FC가 한인 라디오방송인 KYPA와 협약을 맺고 올 시즌 나머지 경기를 모두 중계하기로 합의했다'며 '이 계약은 MLS팀과 한국어 지역방송 간 20년 만에 처음으로 이뤄진 계약'이라고 전했다.

한인 라디오 방송의 MLS 중계가 이번이 처음은 아니다. 홍명보 국가대표팀 감독이 LA 갤럭시에서 뛰던 2003~2004년에도 미주 한인 라디오 방송 중계가 이뤄진 바 있다.

KYPA는 LA에 소재한 한국어 라디오방송 4개사 중 한 곳. 박찬호, 류현진, 김혜성(이상 LA 다저스) 등 한국인 선수들이 LA에 진출한 뒤 꾸준히 스포츠 중계를 진행해왔다.


'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 …
AFP연합뉴스

'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 …
AFP연합뉴스
LA FC의 래리 프리드먼 공동 회장은 "이번 계약을 통해 지역의 한국계 팬들에게 LA FC 경기를 선보일 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다. KYPA 운영 및 프로그램 디렉터인 데이비드 김은 "이번 방송은 LA 및 캘리포니아 한ㅇ인 사회에 새로운 활력을 불어 넣을 것"이라고 전망했다.

현재 LA FC 경기는 OTT서비스인 애플TV를 통해 시청할 수 있다. 영어, 스페인어 옵션이 제공되고 있으나, 한국어 중계는 아직 시행 전이다. 다저스 경기 지역 중계권자인 스포츠넷LA에서는 영어, 스페인어 외에도 한국어 중계 옵션을 제공 중이다.

포브스는 '지역에 제공되는 한국어 중계 서비스 외에도 한국 내 팬층을 확보할 수 있는 솔루션을 찾는 게 LA FC와 MLS의 다음 과제가 될 것'이라며 향후 다양한 방식의 한국어 중계 옵션이 제공될 가능성을 시사했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

5.

차은우, 예쁜 여동생 보자 눈웃음 폭발 "동동이도 얼굴천재"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.