'쏘니 효과' 입 못 다무는 LA FC…유니폼 완판→입장권 매진, 이젠 …

[스포츠조선 박상경 기자] 이것이 '쏘니 효과'일까.
한인 라디오 방송의 MLS 중계가 이번이 처음은 아니다. 홍명보 국가대표팀 감독이 LA 갤럭시에서 뛰던 2003~2004년에도 미주 한인 라디오 방송 중계가 이뤄진 바 있다.
KYPA는 LA에 소재한 한국어 라디오방송 4개사 중 한 곳. 박찬호, 류현진, 김혜성(이상 LA 다저스) 등 한국인 선수들이 LA에 진출한 뒤 꾸준히 스포츠 중계를 진행해왔다.
현재 LA FC 경기는 OTT서비스인 애플TV를 통해 시청할 수 있다. 영어, 스페인어 옵션이 제공되고 있으나, 한국어 중계는 아직 시행 전이다. 다저스 경기 지역 중계권자인 스포츠넷LA에서는 영어, 스페인어 외에도 한국어 중계 옵션을 제공 중이다.
포브스는 '지역에 제공되는 한국어 중계 서비스 외에도 한국 내 팬층을 확보할 수 있는 솔루션을 찾는 게 LA FC와 MLS의 다음 과제가 될 것'이라며 향후 다양한 방식의 한국어 중계 옵션이 제공될 가능성을 시사했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com