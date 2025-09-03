레비 회장, 한 번 실패하고도 잊지 못했나...英 단독 보도! 토트넘, …

|
[스포츠조선 이현석 기자]다니엘 레비 회장이 잊지 못하는 선수가 있다. 겨울 이적시장에서 모건 깁스화이트 영입을 다시 시도할 예정이다.
최고의 공신력을 자랑하는 영국 공영방송 BBC도 '깁스화이트의 계약에 존재하는 6000만 파운드 바이아웃 조항을 토트넘이 발동해 이적을 24시간 내에 마무리할 계획이다. 깁스화이트는 이번 여름 맨시티의 영입 대상이었으나, 펩 과르디올라가 관심을 접으면서 토트넘이 영입에 돌입했다. 토트넘이 적극적인 모습을 보였기에 이적이 성사될 것으로 보인다'고 언급했다.
노팅엄 이적 이후에도 깁스화이트는 꾸준히 활약하며 누누 산투 감독 체제에서의 에이스로 자리 잡았다. 지난 2022~2023시즌 공식전 38경기에 출전하며 팀의 주전으로 도약했고, 2023~2024시즌 42경기 6골10도움, 2024~2025시즌도 38경기에 출전해 7골8도움을 기록하며 확실한 핵심 선수로 평가받았다. 그렇기에 토트넘은 팀 중원의 새로운 핵심으로 깁스화이트를 노렸고 영입이 성사되기 직전으로 보였다.
다만 토트넘은 재계약에도 깁스화이트를 다시 노릴 계획으로 보인다. 제임스 매디슨이 장기 부상으로 올 시즌 뛸 수 있을지도 장담하기 어려운 상황이기에, 토트넘으로서는 공격형 미드필더 포지션 보강은 필요할 수밖에 없다. 겨울 이적시장까지의 상황에 따라 깁스화이트 영입에 대한 관심이 더 커질 가능성도 충분하다.
올여름 토트넘 유니폼 대신 재계약에 서명한 깁스화이트가 겨울에는 다시 새로운 도전에 나설 수 있을지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com