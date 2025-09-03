베트맨, '아시아의 캡틴, 북미 최고 프로축구 무대를 달리다!' 이벤트 …

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 8월28일부터 10월19일까지 '아시아의 캡틴, 북미 최고 프로축구 무대를 달리다' 이벤트를 진행한다.
두 번째는 MLS 경기를 대상으로 한 '프로토 기록식' 상품 구매 이벤트다. 이벤트 기간 동안 MLS를 대상으로 하는 기록식 상품을 구매한 이용자를 대상으로, 총 세 차례에 걸쳐 추첨이 진행되며, 각 회차별로 2000명을 추첨해 오프라인 판매점에서 사용 가능한 프리쿠폰(1000원, 6000명)과 벳머니(1000원, 6000명)를 증정한다.
추첨은 총 세 차례에 걸쳐 진행된다. 1차는 8월28일부터 11일까지이며, 당첨자는 17일 발표된다. 2차는 12일부터 28일까지 진행되고, 발표는 10월2일에 이뤄진다. 마지막 3차는 29일부터 10월19일까지이며, 당첨자는 10월23일 공개될 예정이다.
해당 이벤트는 베트맨에서 온라인으로 구매한 프로토 기록식 상품 이용자만을 대상으로 한다. 당첨자에게 제공되는 벳머니는 예치금이나 현금으로 전환되지 않으며, 지급일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 소멸된다는 점을 주의해야 한다.
한편, '아시아의 캡틴 북미 최고 프로축구 무대를 달리다!' 이벤트와 관련한 자세한 내용은 베트맨의 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
