英 독점! 햄스트링 잡은 '맨유 에이스' 이른 복귀 가능하다…브라질 대표…

[스포츠조선 강우진 기자]울버햄튼 에이스에서 맨체스터 유나이티드의 에이스로 재탄생한 마테우스 쿠냐가 이른 시일 내에 복귀할 것으로 보인다.
쿠냐는 이번 부상으로 인해 브라질 대표팀 명단에서도 제외됐다. 맨유는 2주 후 열리는 맨체스터 더비에서 그의 활약을 기대하고 있으며, 빠른 회복을 바라고 있다고 한다.
쿠냐는 맨유에서도 좋은 움직임을 보이며 팀의 공격을 이끌었다. 그러나 다소 무리한 것으로 보인다.
지난달 30일 열린 번리와의 프리미어리그 경기에서 부상으로 교체됐다. 쿠냐는 전반전에 전력 질주 후 햄스트링을 잡으며 교체를 요청했다. 이후 그의 상태에 대한 구체적인 정보가 나오지 않아 팬들의 우려는 커져가고 있었다.
매체의 주장대로라면 쿠냐의 부상은 장기화하지는 않을 것으로 보인다. 이른 시일 내에 복귀할 것으로 보인다. 현재 맨유 공격진의 핵심 자원이기 때문에 회복 이후에도 재발을 방지하기 위해 구단 차원에서 노력해야할 것으로 보인다. 맨유는 부진했던 지난 시즌을 뒤로하고, 이번 시즌 반등을 노리고 있다. 굵직한 선수들을 대거 영입했기에 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 복귀를 희망하고 있다.
쿠냐는 지난 시즌 울버햄프턴에서 프리미어리그 36경기에 출전해 17골 6도움을 기록하며 잉글랜드 무대에서 검증된 공격수로 자리매김했다. 비록 팀이 리그 상위권에 오르지는 못했지만, 그 전 시즌에도 36경기에서 14골 8도움을 올리며 꾸준한 활약을 보여줬다.