'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

기사입력 2025-09-03 17:14


'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심
[스포츠조선 김대식 기자]바이에른 뮌헨은 정말로 김민재를 그렇게 신뢰하지 않는 것일까.

영국 토크 스포츠는 2일(한국시각) '바이에른 뮌헨은 시즌 종료 후 마크 게히 영입에 관심을 보이는 클럽 중 하나다. 게히는 크리스탈 팰리스가 3500만파운드(약 650억원)의 이적료에 합의한 후 마지막 순간에 계약을 취소하면서 이적시장 마감일 리버풀행이 극적인 상황으로 무산됐다. 리버풀은 1월 또는 시즌 종료 시점에 게히 영입을 추진할 예정이지만, 경쟁이 치열할 것이다'고 보도했다.

2000년생 잉글랜드 국가대표 주전 센터백인 게히는 이번 여름 이적시장에서 리버풀로 향하기 직전이었다. 하지만 올리버 글라스너 팰리스 감독이 게히의 대체자를 구하지 못한 상황에서 리버풀로 선수를 매각하면 사퇴하겠다는 입장을 밝히자 팰리스는 결국 게히 매각을 하지 않기로 결정했다.
[스포츠조선 김대식 기자]
게히는 알렉산더 이삭처럼 이적을 위해서 태업을 저지른 선수들과 다르게 항상 팀에 헌신하면서 프로답게 행동했지만 돌아오는 건 이적 취소였다. 게히는 상당히 화가 난 상태로 알려졌다. 팰리스도 상당한 손해를 감수하게 됐다. 게히를 이번 여름에 팔았으면 수백억의 이적료를 받았을텐데 매각에 실패하면서 주장이자 에이스인 선수를 자유계약으로 잃을 위기에 처했다.

팰리스의 갑작스런 변덕으로 이적에 실패한 게히는 절대로 구단과 재계약하지 않겠다는 입장이다. 토크 스포츠는 '팰리스 주장 게히는 내년 여름 셀허스트 파크와의 계약이 만료되면 자유계약으로 떠날 것으로 보이며 재계약하지 않을 것이라고 분명히 밝혔다. 리버풀은 센터백 게히를 안필드로 데려오는 데 여전히 관심을 가지고 있다'고 설명했다.

리버풀의 새로운 경쟁자는 놀랍게도 바이에른이다. 바이에른은 김민재가 합류했을 때부터 센터백진 운영에 확실한 갈피를 잡지 못하고 있는 중이다. 1년 전에는 멀쩡하던 마타이스 데 리흐트를 맨체스터 유나이티드로 매각하더니 이번 여름에는 김민재를 방출하려고 시도했다. 요나탄 타를 데려와 김민재를 벤치로 내린 상태다.
[스포츠조선 김대식 기자]
그러나 타는 바이에른 팬들이 원하는 만큼의 수비력을 보여주고 있지 못하다. 오히려 벤치에 있는 김민재가 경기장에 나설 때 더 수비가 안정적이다.

게히를 자유계약으로 데려올 생각이라면 바이에른은 여전히 김민재를 매각할 생각을 하고 있는 것처럼 보인다. 혹은 다요 우파메카노를 대체할 대비를 하고 있는 것일 수도 있다. 바이에른과의 재계약을 체결하지 않고 있는 우파메카노이기 때문이다.

하지만 계약이 이번 시즌까지인 우파메카노를 처분하지 않고 시즌을 동행하기로 결정했다는 건 바이에른이 재계약 성공에 자신감이 있다는 이야기다. 지금 분위기로서는 게히가 바이에른과 연결되는 건 김민재를 밀어낼 선수처럼 보인다.

김민재가 경기장에서 증명하는 방법밖에 없다. 타와 우파메카노의 수비력에 대한 비판이 나오고 있기에 김민재한테도 분명 기회가 갈 것이다. 그 기회를 잡아야 한다.

