스포츠조선

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

기사입력 2025-09-06 07:45


"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장…
I<저작권자(c) AP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]'인터마이애미 공격수' 루이스 수아레스(38)가 이번엔 침뱉기에 대한 징계로 논란의 중심에 섰다.

지난 8월 31일, 시애틀이 인터 마이애미를 3대0으로 꺾고 트로피를 들어 올린 직후 사건이 벌어졌다. 경기 종료 휘슬 후 양 팀 선수들이 뒤엉키며 난투극이 벌어졌고, 수아레스는 시애틀 미드필더 오베드 바르가스의 목을 움켜쥐었다. 이에 동료 세르히오 부스케츠가 바르가스를 턱으로 가격하면서 상황은 더욱 악화됐다. 잠시 뒤 수아레스는 시애틀 보안 책임자 진 라미레즈와 충돌했고, 이를 말리던 골키퍼 오스카 우스타리의 제지를 뚫고 라미레즈의 얼굴에 침을 뱉었다.


"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장…
<저작권자(c) AP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
리버풀과 바르셀로나에서 월드클래스 공격수로 활약했던 수아레스는 사건 직후 소셜 미디어를 통해 사과 성명을 내고 "경솔한 행동을 후회한다"고 고개 숙였지만 징계를 피하진 못했다.

리그스컵 조직위원회는 인터 마이애미와 수아레스가 공식 성명을 내고 사과한 지 24시간도 지나지 않아 징계 결정을 공식 발표했다.'이번 사안에 대해 일부 선수와 코치진을 대상으로 출장 정지 및 벌금을 부과한다'면서 수아레스에게 6경기 출장 정지, 주먹을 휘두르는 모습이 포착된 토마스 아빌레스에게 3경기 출장 정지, 2025 시즌 종료 후 계약이 만료되는 세르히오 부스케츠에게 2경기 출장 정지가 내려졌다. 시애틀 사운더스의 스티븐 렌하트 수석 코치는 5경기 출장 정지를 받았으나, 시애틀 선수들에게는 별도의 출장 정지 징계가 부과되지 않았다. 모든 연루자에게 벌금도 함께 부과됐다.
"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
'깨물기 악동' 수아레스가 이번엔 침뱉기로 잠시 잠잠했었던 '구설수 커리어'를 이어가게 됐다. 수아레스는 2011년 리버풀 시절 맨유의 파트리스 에브라를 상대로 인종차별 발언으로 8경기 출장 정지 징계를 받았고, 아약스, 리버풀, 우루과이 대표팀에서 세 차례나 '상대 선수 깨물기' 사건으로 중징계를 받았다.

다만 이번 징계는 리그컵 차원에서 내려진 조치로, 2025년 MLS 정규리그와 MLS컵 플레이오프에는 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그러나 MLS 사무국이 자체적으로 추가 징계를 내릴 경우, 이번 시즌 남은 경기에도 영향을 끼칠 가능성이 있다. 실제로 MLS는 과거에도 유사한 사례에서 추가 징계를 내린 바 있다. 2024년 크리스티안 아랑고(레알 솔트레이크)가 MLS의 '괴롭힘 금지' 정책 위반으로 리그 경기 출장 정지를 당했고, 2019년에는 당시 RSL 감독이었던 마이크 펫케가 리그스컵에서 심판을 향해 거친 항의를 한 뒤 대회 3경기 출장정지 징계를 받았지만, MLS는 이를 확대해 추가 징계와 벌금을 부과한 바 있다.

한편 정규리그 9경기를 남겨둔 인터 마이애미는 16일 플로리다 포트로더데일 체이스 스타디움에서 시애틀과 리그 맞대결을 펼친다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"송하윤, 90분 뺨 때리고 전치 4주 집단폭행" 학폭 피해자→목격자까지 등판 ('궁금한Y')

2.

'한채영 아역' 故이애정, 20살에 뇌종양 사망..친구 문근영·장근석 눈물 속 18주기

3.

하석진, 금수저였다…서초동 단독주택 본가 공개 "'기생충' 집 같아"

4.

5.

홍현희♥제이쓴, 子 준범이 출산 3년만에 '둘째 계획' 밝혔다.."체력이 걱정" (홍쓴tv)

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

3.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

4.

'반전은 없었다' 홈런 3방+6실점 '최악투' 갱신 → ERA 8.87…5회도 못버틴 벨라스케즈. 인내심 언제까지 [인천리포트]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

3.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

4.

'반전은 없었다' 홈런 3방+6실점 '최악투' 갱신 → ERA 8.87…5회도 못버틴 벨라스케즈. 인내심 언제까지 [인천리포트]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.