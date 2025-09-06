"JENS,23번" 홍명보호 미국전 '시선집중' 카스트로프의 등번호...…

인터뷰하는 옌스 카스트로프<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
미국전 앞둔 손흥민-옌스 카스트로프
[스포츠조선 전영지 기자]"JENS, 23."
한국 남자축구 대표팀 사상 첫 '외국 출생 이중국적 태극전사' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 첫 등번호는 '23번'으로 결정됐다.
홍명보호는 7일 오전 6시(한국시각) 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 마우리시오 포체티노 감독이 지휘봉을 잡은 미국대표팀과 9월 A매치 기간 첫 친선전을 갖는다. 미국·멕시코(10일 테네시주 내슈빌 지오디스파크)와의 9월 A매치 2연전을 앞두고 홍명보호에 첫 발탁된 카스트로프는 가장 뜨거운 관심을 받고 있는 태극전사다. 독일인 아버지와 한국인 어머니를 둔 독일 태생으로 독일 연령별 대표로 뛰었고, 독일 프로축구 분데스리가 묀헨글라트바흐에서도 데뷔전을 치른 전도양양한 미드필더다.
옌스 카스트로프 지켜보는 홍명보 감독
도전적이고 거친 성향의 미드필더로 알려진 카스트로프에 대해 홍 감독은 "짧은 시간이지만 팀에 아주 잘 적응하고 있다. 전술적 움직임 등에 대해 피드백을 주고 있다"면서 "경기에 출전할 수 있을지는 상황을 봐야겠지만, 어느 정도 충분한 시간을 줘야 하지 않을까 생각하고 있다"며 기대를 표했다. 바이에른 뮌헨 센터백 김민재, 마인츠 미드필더 이재성, 레버쿠젠 출신 손흥민, 다름슈타트 출신 백승호 등 독일어에 능통한 해외파 에이스들의 적극적 지원 덕분에 첫 소집에도 폭풍적응하고 있는 모양새다. 중원사령관 황인범(페예노르트)이 부상으로 이번 소집에서 빠진 만큼 뉴페이스 카스트로프의 활약에 관심이 집중되는 가운데 미국전을 앞두고 카스트로프는 23번 유니폼을 받았다.
대화나누는 김민재-옌스 카스트로프
등번호 23번은 지난 7월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 때 서민우(강원)의 번호였다. 9월 A매치에도 소집된 서민우는 황인범의 번호인 6번을 쓴다. 월드컵 예선 기간에는 오현규(헹크)와 배준호(스토크시티), 전진우(전북) 등 영건들이 23번을 거쳤다. '23번'과 함께 카스트로프의 첫 국가대표 유니폼에는 'JENS'라는 영문 이름이 새겨진다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com