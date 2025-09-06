충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 …

|
[스포츠조선 이원만 기자] '(양민혁을 데려온) 포츠머스의 선택은 옳았는가'
하지만 양민혁의 잉글랜드 축구커리어는 좀처럼 피어나지 못하고 있다. 토트넘에서는 데뷔전조차 치르지 못한 채 임대 생활을 이어가는 중이다. 아직 어린 나이이기 때문에 적절한 임대 생활은 경기경험을 키워 큰 선수로 발돋움할 수 있는 좋은 기회다. 하지만 이건 어디까지나 '성공적인 임대생활'이 이어질 때 이야기다. 양민혁의 임대 생활은 성공과는 거리가 멀다.
포츠머스 소식을 다루는 포츠머스 뉴스는 5일(이하 한국시각) '양민혁이 신중하게 토트넘에서 두 번째 임대를 선택했지만, 포츠머스로 가는 선택이 옳았는가에 대한 의문이 벌써 생기고 있다'고 전했다. 이어 '임대 이적한 지 채 한 달도 되지 않았는데, 벌서 주전 경쟁에서 맞닥뜨렸다'고 보도했다.
양민혁은 현재 포츠머스에서 제대로 경기에 나서지 못하고 있다. 임대 직후인 지난달 9일 영국 옥스포드 카삼 스타디움에서 열린 옥스포드와의 경기에 후반 22분 교체 투입돼 꽤 좋은 움직임을 보여준 양민혁은 13일에는 레딩을 상대로 치른 2025~2026시즌 잉글랜드 풋볼리그컵(EFL컵) 1라운드 홈경기에서 선발로 나와 풀타임을 소화했다.
그런데 레딩전에서 부진한 모습으로 혹평을 한 몸에 받았다. 당시 영국매체 TBR풋볼은 '토트넘에서 포츠머스로 임대이적한 양민혁의 첫 선발 경기에 대해 팬들의 비판 공감대가 형성됐다'고 보도했다. 포츠머스 팬들은 양민혁에 대해 '실력도 부족하고, 피지컬도 경쟁력이 떨어진다'며 냉혹한 비판을 쏟아냈다.
급기야 존 무시뉴 감독이 직접 나서 팬들에게 '기다려 달라'는 메시지를 전하며 양민혁을 감싸는 듯한 모습을 보이기도 했다.
팀내 경쟁에서 밀려난 듯한 모습이다. 포츠머스는 최근 윙어 프랑코 우메를 크리스탈 팰리스에서 영입했고, 입스위치 타운에서는 코너 채플린을 임대영입했다. 두 명 모두 양민혁과 포지션이 겹치는 캐릭터다. 양민혁이 이들을 넘어서지 못한다면, 포츠머스에서 경기에 나설 가능성은 극히 떨어질 수 밖에 없다. 벌써 그런 분위기가 나오고 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com