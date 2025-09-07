스포츠조선

[부천 패장]일격 당한 선두 인천 윤정환 감독 "중앙 FW 부재, 어려움 컸다"

기사입력 2025-09-07 21:11


[부천 패장]일격 당한 선두 인천 윤정환 감독 "중앙 FW 부재, 어려움…
◇사진제공=한국프로축구연맹

[부천=스포츠조선 박상경 기자] 부천FC에 일격을 당한 인천 유나이티드 윤정환 감독은 아쉬움을 숨기지 않았다.

인천은 7일 부천종합운동장에서 가진 부천과의 2025 K리그2 29라운드에서 0대1로 졌다. 후반 12분 박창준에 선제골을 내준 뒤 이를 만회하지 못했다. 주포 무고사가 몬테네그로 대표팀 차출로 빠진 가운데 이날 경기를 치른 인천은 결정력 부재를 실감하면서 고개를 숙였다. 부천과 앞선 두 차례 맞대결에서 모두 승리했지만, 이날은 웃지 못했다.

윤 감독은 경기 후 기자회견에서 "경기 초반 흐름을 잘 가져온 것 같은데, 골 넣을 선수가 부족하다는 걸 느꼈다. 후반전에는 집중력이나 상대 역습에 대한 대비가 부족했던 것 같다"고 돌아봤다. 이어 "측면에서 잘 풀어가도 중앙에 타깃맨, 받아줄 선수가 없다 보니 어려움이 있었다"며 "중요한 경기라 봤는데 패해 아쉽다. 머리를 식히고 잘 정비하도록 하겠다"고 덧붙였다. 그러면서 "무고사 등 빠진 선수들의 공백을 느끼게 해선 안된다고 보는 데 그러지 못해 더 아쉽다"고 고개를 숙였다.


부천=박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'활동 중단' 지예은, '런닝맨' 태도 논란 언급에 멋쩍은 반응 "아 왜 그래"

2.

전원주, 5천만원 사기 피해 고백 "등산 동호회 연하남에 돈 뜯겨" ('사당귀')

3.

선미, 원더걸스 완전체 토크 불참 이유 고백…"내 자리가 저기였어야"(스포뚜라이뚜)

4.

'41세' 아유미, 난자까지 냉동했는데…"♥남편은 코골고 잔다"(가보자고)

5.

'86세' 전원주, 유언장 작성 "청담동家+은행VIP..아들 재산싸움 날까 걱정" ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]佛 1티어 충격 폭로! '韓 축구 최악의 악재' 이럴 거면 이강인 970억 EPL 제안 왜 거절했나..."17세 유망주 먼저 기용"

2.

38번째 매진 LG도 140만 돌파. 작년 최다관중 넘고 150만 향한다[잠실 현장]

3.

'4타자 연속K' 148㎞ 직구 위력 속 안정 찾은 황준서, 3회 57구 만 교체 왜?

4.

아니, 시즌 접은 거 아니었어? 뒤늦게 폭주...이정후와 SF '미친 기세' 설마 가을야구 기적까지?

5.

박경완 이만수 양의지도 도달하지 못한 고지, 강민호가 쏘아올린 새로운 역사

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]佛 1티어 충격 폭로! '韓 축구 최악의 악재' 이럴 거면 이강인 970억 EPL 제안 왜 거절했나..."17세 유망주 먼저 기용"

2.

38번째 매진 LG도 140만 돌파. 작년 최다관중 넘고 150만 향한다[잠실 현장]

3.

'4타자 연속K' 148㎞ 직구 위력 속 안정 찾은 황준서, 3회 57구 만 교체 왜?

4.

아니, 시즌 접은 거 아니었어? 뒤늦게 폭주...이정후와 SF '미친 기세' 설마 가을야구 기적까지?

5.

박경완 이만수 양의지도 도달하지 못한 고지, 강민호가 쏘아올린 새로운 역사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.