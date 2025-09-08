스포츠조선

미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내게 감독 그 이상", 레비 퇴임에 대한 생각도 밝혀

기사입력 2025-09-08 05:50


미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
사진제공=대한축구협회

미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
연합뉴스

미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독은 부임 후 FIFA 랭킹 30위권 내 팀을 상대로 6패를 당했다. '포체티노가 월드컵을 맡을 준비가 됐나?'라고 묻고 있는 미국 방송 'CBS 스포츠'.

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀 캡틴 손흥민(LA FC)이 미국과의 A매치 평가전을 마치고 토트넘 시절 은사인 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독과 포옹을 나눴다고 말했다.

영국 축구 매체 'TBR풋볼'은 7일(현지시각), 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국 대표팀과 9월 A매치 첫 경기를 마친 손흥민의 믹스트존 인터뷰를 전했다.

이 매체에 따르면, 손흥민은 외신과의 인터뷰에서 25년 집권을 끝내고 5일부로 직을 내려놓은 다니엘 레비 전 토트넘 회장, 이날 상대팀 적장으로 재회한 포체티노 감독과의 관계에 대해 이야기했다.

스페인어를 할 줄 아느냐는 질문에 '조금 할 줄 안다'라고 웃으며 답한 손흥민은 우선 레비 회장의 깜짝 퇴임에 대해 "레비 회장의 사임에 대해 이야기하기엔 적절한 자리가 아니다. 난 10년 동안 (토트넘에서)레비 회장과 함께했다. 그분은 내가 여기서 말하는 것 이상의 가치를 지닌 분이라고 생각한다"라고 말했다.

이어 "레비 회장은 25년 동안 팀을 이끌며 놀라운 일을 해냈다. 앞으로 무엇을 하든 행운이 따르길 바란다. 그 분이 나를 위해 해준 모든 것에 진심으로 감사를 드린다"라고 했다.


미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
EPA연합뉴스
손흥민은 포체티노 감독이 토트넘을 이끌던 2015년 레버쿠젠에서 이적해 포체티노 감독이 경질된 2019년까지 약 4년간 스승과 제자의 연을 이어갔다. 구단 역대 최초 유럽챔피언스리그 결승 진출과 같은 새 역사를 썼다.

포체티노 감독은 파리생제르맹, 첼시를 거쳐 2024년 9월 미국 지휘봉을 잡아 이날 손흥민의 모국인 한국과 평가전을 펼치게 됐다.

경기 전 포체티노 감독과 밝게 웃으며 포옹을 나눈 손흥민은 "포체티노 감독은 내가 오늘 이 자리에 오를 수 있도록 진심으로 도왔다. 내가 23세때 처음 만나 좋은 것들을 많이 가르쳐줘서 정말 감사했다"라고 말했다.


손흥민은 전반 18분 이재성(마인츠)의 침투패스를 받아 선제골을 갈랐고, 43분 이동경(김천)의 추가골을 돕는 1골 1도움 원맨쇼 활약으로 한국의 2대0 승리를 안겼다. 결과적으로 경질 압박을 받는 포체티노 감독에게 비수를 꽂은 셈이 됐다.


미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
연합뉴스

미국전 마치고도 '포버지' 안아줬다…'참된 제자' 손흥민 "포체티노는 내…
AP연합뉴스
손흥민은 "경기를 치를 때, 우린 친구가 아니다. 그저 승리를 위해 싸운다. 하지만 경기 후엔 포체티노를 만나 진심으로 포옹을 했다"라고 뒷얘기를 전했다. 손흥민은 경기 직후 국내 방송사와 인터뷰에선 "경기 전 포체티노 감독과 인사만 나눴다. 경기가 끝났으니 정중하게 인사를 드릴 예정"이라고 밝힌 바 있다.

손흥민은 "포체티노 감독은 굉장히 훌륭한 감독이다. 나에겐 단순한 감독 그 이상이다. 우리가 쌓아온 관계는 정말, 정말 특별했다"며 "포체티노 감독과 미국 대표팀에 모두 행운이 깃들길 바란다"라고 건투를 빌었다.

포체티노 감독은 쓰린 속을 감추고 손흥민을 "내 아들 같은 선수"라고 칭한 뒤 "우린 오늘 세계 최고의 공격수 중 하나인 손흥민을 상대했다"라고 추켜세웠다. 하지만 전반적인 경기 양상에 대해선 "한국보다 우리가 더 잘했다"라고 현실과 동떨어진 발언을 했다. 축구팬은 '포체티노 감독이 이전 소속팀에서 경질이 임박했을 때 하던 것과 같은 패턴'이라고 입을 모았다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 5천만원 사기 피해 고백 "등산 동호회 연하남에 돈 뜯겨" ('사당귀')

2.

'86세' 전원주, 유언장 작성 "청담동家+은행VIP..아들 재산싸움 날까 걱정" ('사당귀')

3.

선미, 원더걸스 완전체 토크 불참 이유 고백…"내 자리가 저기였어야"(스포뚜라이뚜)

4.

김현숙, 부부예능 출연 후 이혼..눈물 해명 "子 먹여 살리려"

5.

김가은, 10년동안 ♥윤선우 어떻게 숨겼지?…결혼 발표하자마자 웃음 만개[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

역사에 남은 참패. 다저스 치욕의 주범들, 어떤 변명 늘어놓았나 → "최소한 스트는 던져야.."

3.

"포버지, 죄송합니다" 포체티노 美 경질설에 기름 부은 '토트넘 아들' 손흥민…'포재앙'한테 월드컵 못 맡겨 여론 조성, 키를 쥔 日

4.

[속보]佛 1티어 충격 폭로! '韓 축구 최악의 악재' 이럴 거면 이강인 970억 EPL 제안 왜 거절했나..."17세 유망주 먼저 기용"

5.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

역사에 남은 참패. 다저스 치욕의 주범들, 어떤 변명 늘어놓았나 → "최소한 스트는 던져야.."

3.

"포버지, 죄송합니다" 포체티노 美 경질설에 기름 부은 '토트넘 아들' 손흥민…'포재앙'한테 월드컵 못 맡겨 여론 조성, 키를 쥔 日

4.

[속보]佛 1티어 충격 폭로! '韓 축구 최악의 악재' 이럴 거면 이강인 970억 EPL 제안 왜 거절했나..."17세 유망주 먼저 기용"

5.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.