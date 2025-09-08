이강인, 통한의 1티어 피셜! PSG 줄부상에도 출전 못한다→17세 유망…

|
[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG) 공격진에 부상 공백이 생겼다. 우스만 뎀벨레와 데지레 두에의 이탈이다. 이강인에게는 좋은 기회다. 주전 자리를 다시 차지할 수 있는 상황지만, 이강인이 후순위라는 지적도 있다.
이어 "또한 시즌 개막 이후 부상으로 빠져 있던 세니 마율루도 다시 기회를 얻을 것으로 보인다"라며 "루이스 엔리케 PSG 감독은 마율루의 공격력을 높게 평가하기 때문이다. 유망주들이 1군 명단에 이름을 올릴 가능성도 있다"라고 덧붙였다.
매체는 "뎀벨레와 두에가 모두 빠지는 이번 상황은 챔피언스리그 조별리그 두 경기에도 영향을 미칠 것이며, PSG 벤치의 진짜 깊이를 확인하는 시험대가 될 것"이라며 "바르콜라가 다시 주전 라인업으로 복귀하므로, 사실상 중앙 공격수 한 명만 찾으면 된다. 이 경우 자연스러운 선택은 하무스"라고 주장했다.
이어 "그는 뎀벨레와 완전히 다른 유형의 선수로 속도와 뒷공간 침투 능력은 부족하지만 박스 안에서의 결정력은 더 뛰어나다"라며 "지난 시즌 초반부터 이어진 통계를 보면 출전 시간 대비 높은 스탯을 기록하고 있다"라고 덧붙였다.
