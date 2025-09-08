"유벤투스서 손흥민이랑 뛰고 싶었다...직접 대화했다" 이탈리아 역대급 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]이탈리아 레전드인 클라우디오 마르키시오는 손흥민을 진심으로 인정했다.
마르키시오는 먼저 "한국에 가서 벌써부터 설렌다. 한국에 가는 게 이번이 처음이다. 평소에 매력적으로 느끼던 나라라서 직접 살 생각에 궁금하다. 빨리 경기도 뛰고 싶다"며 기대감에 부푼 모습을 보여줬다.
마르키시오의 발언은 진심일 것이다. 마르키시오는 2022년 카타르 월드컵 당시 이탈리아 방송의 해설가로 일했다. 이때 마르키시오는 우연히 한국 매체와 만났을 때 "손흥민은 뛸 수 있는가?"라며 먼저 물었다. 당시 손흥민은 안와골절로 인해서 마스크를 착용해야만 하는 상황이었다.
한국에 많은 애정을 가지고 있는 마르키시오는 SNS를 통해서 벌써 서울에서 무엇을 경험할지를 추천받고 있다. 마르키시오는 "게시글에 달린 댓글뿐만 아니라 메시지함도 폭발할 뻔했다. 한강이랑 남산타워를 꼭 가보라고 했고, 맛집이랑 한국 전통 음식도 꼭 먹어보라고 추천해줬다. 메모해놓고 한국 버킷 리스트를 만들었다. 꼭 시간 내서 추천해준 곳들을 다 가볼 것이다. 너무 감사하다. 한국에 빨리 가서 경험해보고 싶다"고 말했다.