충북청주, '든든한 파트너' 충청대학교와 함께한 브랜드데이 성황리 개최

[스포츠조선 윤진만 기자]충북청주FC가 6일 청주종합경기장에서 열린 홈경기에서 '충청대학교 브랜드데이'를 성황리에 개최했다.
이어 경기장에서는 사전 신청을 통해 참여한 어린이들이 선수단과 함께 입장하는 에스코트 키즈 이벤트가 진행되어 가족 팬들의 호응을 얻었다. 장외에서는 충청대학교 주사위 던지기 이벤트 부스를 비롯한 다양한 체험형 프로그램이 운영됐으며, 푸드트럭 3000원 할인 쿠폰 이벤트와 친환경 응원 클래퍼 배부, 풍성한 경품 추첨 이벤트 등 팬들이 직접 즐길 수 있는 행사들이 마련돼 경기장을 찾은 관중들에게 즐거운 경험을 선사했다.
이날 경기장에 참석한 충청대학교 송승호 총장은 "충북청주FC는 지역의 대표 프로구단으로, 창단 이후 충청대학교와 함께 성장해 왔다. 이번 브랜드데이는 대학과 구단이 함께 지역민들에게 즐거움을 드릴 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 충청대학교는 충북청주FC와의 긴밀한 협력을 이어가 지역사회와 청년들에게 더 많은 기회를 제공하고, 지역 스포츠 발전에도 힘을 보태겠다"고 말했다.
충북청주FC는 이번 브랜드데이를 통해 지역과 구단, 그리고 충청대학교가 함께 어우러지는 축제의 장을 마련했으며, 앞으로도 충청대학교와의 협력을 바탕으로 지역사회와 팬이 함께 즐길 수 있는 다양한 축구 문화를 만들어갈 계획이다.
