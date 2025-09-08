"멕시코전 중원 '빅카드'" 獨도 놀란 소름 돋는 데뷔→예열 끝난 '韓 …

|
[스포츠조선 김성원 기자]2025년 9월 7일(이하 한국시각), 한국 축구에 새 역사가 쓰여졌다. '순혈주의'가 허물어졌다. 첫 외국 태생 혼혈 국가대표 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)가 태극마크를 달고 A매치에 데뷔했다.
예열은 끝났다. 이제 멕시코전이다. 미국을 2대0으로 꺾은 홍명보호는 미국 테네시주 내슈빌에서 회복과 함께 또 다른 결전을 향한 담금질을 시작했다. 대한민국은 10일 오전 10시 지오디스파크에서 멕시코와 미국 원정 두 번째 친선경기를 치른다. '1골-1도움'으로 원맨쇼를 펼친 손흥민(LA FC)은 실내 사이클 등으로 컨디션을 조절한 후 그라운드에 나와 동료들의 훈련을 지켜봤다. 결장했거나 출전 시간이 적었던 선수들은 포지션별로 나눠 전술과 세트피스 훈련을 1시간 정도 소화하며 몸상태를 끌어올렸다.
멕시코의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 13위로, 미국보다 2계단, 대한민국보다 10계단 위인 북중미 챔피언이다. 라울 히메네스(풀럼), 헤수스 가야르도(톨루카), 에드손 알바레스(페네르바체) 등 최정예가 소집됐다. 선수들의 개인 기량이 뛰어나고, 플레이가 거칠다. 멕시코전에선 중원이 더 견고해야 한다. 카스트로프의 투지를 또 다르게 시험할 수 있는 일전이다.
분데스리가의 '큰 형' 이재성(33·마인츠)은 "카스트로프가 대표팀의 새로운 활력이 되는 것 같다. 한국을 사랑하는 만큼 동료들도 많이 도와주려 하고 있다. 좋은 선례를 남겼으면 좋겠다"고 기대했다. 카스트로프의 A매치 데뷔에 독일도 흠칫 놀라는 분위기다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com