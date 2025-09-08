"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2…

|
[스포츠조선 김성원 기자]다니엘 레비 회장의 충격적인 사임 이후 토트넘이 심하게 요동치고 있다.
토트넘 인수에 나선 한 인물은 아만다 스테이블리 전 뉴캐슬 유나이티드 공동 구단주다. 그는 자신의 회사인 'PCP 인터내셔널 파이낸스 리미티드'를 통해 '예비 관심 표명'을 제출했다.
구단주가 '매각 불가'를 선언한만큼 현재로선 가능성이 낮다. 토트넘은 5일 레비 회장의 사임을 발표했다.
레비 회장은 "경영진 및 모든 직원과 함께 이뤄온 업적이 정말 자랑스럽다. 우리는 이 구단을 최고 수준에서 경쟁하는 세계적인 강호로 성장시켰다. 나아가 우리는 하나의 공동체를 만들었다"며 "나는 수년간 축구를 통해 가장 훌륭한 사람들과 함께 일할 수 있었던 행운을 누렸다"고 말했다.
그리고 "나를 응원해 주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 항상 순탄했던 여정은 아니었지만, 상당한 발전을 이뤘다. 앞으로도 토트넘을 열정적으로 응원하겠다"고 강조했다.
손흥민은 레비 회장 시대의 간판이다. 그는 2015년 8월 토트넘에 둥지를 틀었다. 10년의 동행은 해피엔딩이었다. 손흥민은 주장으로 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 들어올렸다. 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희였다.
유럽대항전은 1983~1984시즌 이후 41년 만의 우승이었다. 손흥민은 토트넘에서 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com