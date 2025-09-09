'SON은 떠났고, 레비는 물러났지만 난 돌아왔다' 극적으로 EPL 복귀…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 엔제 포스테코글루 감독이 '진정한 서바이버(생존자)'였다.
노팅엄 구단은 9일 밤(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '팀의 새 사령탑으로 포스테코글루 감독을 임명했다'고 공식발표했다. 포스테코글루 감독의 지도력이 다시 인정받은 결과다. 노팅엄 구단은 전날 누누 에스페리투 산투 감독을 경질했다.
호주 출신의 무명 감독이나 다름없던 포스테코글루는 2023~2024시즌에 전격적으로 토트넘 감독으로 부임해 EPL 무대에 등장했다. 현역 시절 EPL 경험도 없었고, 이전까지 호주 대표팀과 일본 J리그 요코하마, 스코틀랜드 셀틱 등을 이끌던 포스테코글루의 토트넘 감독 취임은 그 자체로도 큰 화제였다.
이어 두 번째 시즌이었던 2024~2025시즌에는 드디어 유로파리그 우승이라는 걸출한 성과를 냈다. 그러나 유로파리그에 집중하는 바람에 EPL에서는 17위로 추락하는 오점을 남겼다. 결국 이로 인해 유로파리그 우승에도 불구하고 2024~2025시즌이 끝난 직후 토트넘에서 경질되는 아픔을 겪기도 했다.
다음으로는 시즌 초반 감독을 경질한 구단들의 1순위 대안으로 떠올랐다. 조제 무리뉴 감독을 경질한 튀르키예 페네르바체와 에릭 텐 하흐를 자른 바에일 레버쿠젠의 새 사령탑 주요 후보로 거론됐다. 하지만 결국 포스테코글루는 EPL 무대로 돌아오는 선택을 했다. 지난 시즌 유로파리그 우승은 거뒀지만, 리그 17위에 그친 아쉬움을 만회할 기회를 원한 듯 하다.
또한 비록 손흥민은 떠났지만, 2년간 자신이 이끌던 토트넘과의 대결 역시 흥미로운 관심사로 떠올랐다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com